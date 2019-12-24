Alanya'dan gol şov
İlk yarıda 8 dakikada 3-0’ı bulan turuncu-yeşilliler, Cisse ve Campos’la coştu. 4 maç sonra yenilen Horoz, bu sezon 2. kez 5 gollü hezimet yaşadı.
CISSE GOLLE DÖNDÜ
İkinci yarıda da Alanya'nın futbol resitali devam etti. Sakatlık ve cezalardan dolayı 6 haftadır gol orucundaki Alanya'nın yıldızı Cisse, 78'de ağları havalandırıp ligde 10. kez fileleri buldu ve durumu 4-0 yaptı. 83'te Estupinan farkı 3'e düşürdü: 1-4. 84'te giren Onur, iki dakika sonra ağları sarsıp sonucu ilan etti: 1-5. Horoz, Malatya'daki 5-1'lik yenilginin ardından 2. kez aynı hezimete uğradı.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
Alanya'dan gol şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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