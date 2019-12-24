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24 Aralık 2019, Salı
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'dan gol şov

Alanya'dan gol şov

İlk yarıda 8 dakikada 3-0’ı bulan turuncu-yeşilliler, Cisse ve ’la coştu. 4 maç sonra yenilen Horoz, bu sezon 2. kez 5 gollü hezimet yaşadı.

Ligde istikrarlı gidişiyle dikkat çeken Denizlispor, 180 dakikadır gol atamayan karşısında bozguna uğradı. ekibi, 36 ve 42'de savunmacı Welinton'un golleriyle 2-0'ı buldu. Üst üste yediği şok gollerin ardından yeşil-siyahlılar, ne olduğunu anlayamadan kalesinde 3. golü de gördü. 43'te Baiano'nun ortasını kafayla tamamlayan , ilk yarı skorunu belirledi: 0-3.

CISSE GOLLE DÖNDÜ

İkinci yarıda da Alanya'nın futbol resitali devam etti. Sakatlık ve cezalardan dolayı 6 haftadır gol orucundaki Alanya'nın yıldızı Cisse, 78'de ağları havalandırıp ligde 10. kez fileleri buldu ve durumu 4-0 yaptı. 83'te Estupinan farkı 3'e düşürdü: 1-4. 84'te giren Onur, iki dakika sonra ağları sarsıp sonucu ilan etti: 1-5. Horoz, 'daki 5-1'lik yenilginin ardından 2. kez aynı hezimete uğradı.
  1. 24.12.2019
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