Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kadrodan çıkarıldı!
Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de dev derbi öncesi sakatlık şoku yaşandı. Tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak dev derbi öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçının kadrosundan çıkarıldı.
Tecrübeli futbolcunun sağ kasığında ağrıları olduğu ve tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.
KADRODAN ÇIKARTILDI
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 16. haftasındaki Beşiktaş derbisi kadrosundan çıkarıldı!
Derbi öncesinde Fenerbahçe'de büyük bir sürpriz yaşandı ve sağ kasığındaki ağrı nedeniyle tercübeli oyuncu Emre Belözoğlu maç kadrosuna dahil edilemedi.
Fenerbahçe'nin 11'inde Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Vedat Muriqi isimleri yer aldı.
Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesi ise Harun, Zanka, Rami, Murat, Tolgay, Alper, Ferdi ve Mevlüt isimlerinden oluştu.
- 22.12.2019
- Güncelleme: 22.12.2019 19:26
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kadrodan çıkarıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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