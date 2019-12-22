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22 Aralık 2019, Pazar
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'de kadrodan çıkarıldı!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kadrodan çıkarıldı!

'in 16. haftasında sahasında 'ı ağırlayacak olan 'de dev derbi öncesi sakatlık şoku yaşandı. Tecrübeli futbolcu 'nun yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

'in 16. haftasında oynanacak dev derbi öncesi 'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu , sakatlığı nedeniyle maçının kadrosundan çıkarıldı.

Tecrübeli futbolcunun sağ kasığında ağrıları olduğu ve tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

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KADRODAN ÇIKARTILDI

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 16. haftasındaki Beşiktaş derbisi kadrosundan çıkarıldı!

Derbi öncesinde Fenerbahçe'de büyük bir sürpriz yaşandı ve sağ kasığındaki ağrı nedeniyle tercübeli oyuncu Emre Belözoğlu maç kadrosuna dahil edilemedi.

Fenerbahçe'nin 11'inde Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Vedat Muriqi isimleri yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesi ise Harun, Zanka, Rami, Murat, Tolgay, Alper, Ferdi ve Mevlüt isimlerinden oluştu.

  1. 22.12.2019
  2. Güncelleme: 22.12.2019 19:26
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