Göztepe - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





GÖZTEPE - GALATASARAY İLK 11'LER:

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao.

EKSİK OYUNCULAR...

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ön liberolar Lemina ve Seri ile sağ bek Şener, Göztepe deplasmanına yetişemedi. Ayrıca stoper Luyindama ve forvet Andone'nin sakatlıkları sürüyor. Marcao, Adem ve Babel ise son anda kadroya dahil edildi.

Ev sahibi Göztepe'de ise sol bek Berkan cezalı, ön libero Poko ve stoper Atınç'ın sakatlıkları devam ediyor.



NOTLAR:

Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 6 maçı da kazanan taraf oldu.

Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 6 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı. Öte yandan Galatasaray, rakibiyle yaptığı son 12 maçın 11'inden galibiyetle ayrılmayı başardı.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 28. kez karşılaşıyor Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 38, Göztepe ise 22 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Taraflar arasında geride kalan 54 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.