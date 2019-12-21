Göztepe 2-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 16.haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin olduğu haftada Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak fırsat haftasını kayıpla kapadı. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri Jerome ve Halil Akbunar kaydetti. Galatasaray'ın tek golü Gassama (K.K) attı.
Galatasaray, İzmir'den çıkamadı... Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Teknik direktör İlhan Palut ile büyük bir çıkış yakalayan Göztepe, Galatasaray'ı İzmir'den eli boş göndererek iyi gidişatını devam ettirdi. Göztepe'nin gollerini Jerome ve Halil atarken, Galatasaray'ın tek golü Gassama (K.K)'dan geldi. Bu sonuçla Göztepe puanını 23'e yükseltirken Galatasaray 24 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Serdar'ın kullandığı köşe atışında Titi topu kafayla indirdi, bomboş durumdaki Jerome meşin yuvarlağı kale dibinden ağlarla buluşturdu: 1-0.
15'inci dakikada Serdar'ın sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde topa yükselen Reis'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.
27'nci dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ömer'in kullandığı kornerde Beto topu elinden kaçırdı, Selçuk'un ortasında Babel kafayı vurdu, Gassama'ya çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.
32'nci dakikada Babel'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Feghouli kaleci Beto eli karşı karşıya pozisyonda sert vurdu, yerden giden top yandan oyun alanını terk etti.
49'uncu dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Halil ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top üstten dışarı çıktı.
56'ncı dakikada Leo'nun soldan ortasında savunmada Marcao'dan seken topu arka direkte Halil kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
58'inci dakikada Ömer Bayram soldan kesti. Kale sahasında Babel bomboş pozisyonda topu kafayla üstten auta gönderdi.
61'inci dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Kontra atağa kalkan sarı kırmızılılarda Serdar'ın ara pasında Halil kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Halil'in plase vuruşunda top ağları sarstı: 2-1.
71'inci dakikada Ömer'in pasıyla ceza sahası içine giren Nagatomo topu altıpastaki Babel'e atmak istedi, araya giren Titi tehlikeyi önledi.
78'inci dakikada Göztepe üçüncü gole çok yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Serdar'ın aşırtma vuruşunda top yan direkten döndü. Aynı dakikada bu kez Falcao kaleci ile karşı karşıya kaldı. Falcao'nun yerden şutunu Göztepe kalecisi Beto çıkardı.
Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Galatasaray renktaşına yenilerek şampiyonluk yarışında kritik 3 puanı kaybetti.
- 21.12.2019
- Güncelleme: 21.12.2019 22:23
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Toplam 3
Yorum
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