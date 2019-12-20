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20 Aralık 2019, Cuma
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Ceza yağdı

Ceza yağdı

, 15. haftanın cezalarını açıkladı. maçı sonrasında '1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj veren' 'a gelen 150 bin TL'lik ceza dikkat çekti.

, 15. haftanın cezalarını açıkladı. maçı sonrasında '1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj veren' 'a gelen 150 bin TL'lik ceza dikkat çekti. , , ve gibi ekipler de çeşitli nedenlerden dolayı PFDK tarafından para cezasına çarptırıldı.
  1. 20.12.2019
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