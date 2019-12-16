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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Üç büyükler 'da 47 puan bıraktı

Üç büyükler Anadolu'da 47 puan bıraktı

'de bu sezon gösterdikleri inişli çıkışlı performanslar ile beklentilerin uzağında kalan , ve , kulüplerine toplamda 47 puan kaybetti. Anadolu takımlarıyla oynadığı 12 maçın 7'sinde 18 puan bırakan Fenerbahçe, bu alanda zirvede yer aldı.

'de 2019-2020 sezonuna takımlarının gösterdiği performanslar damga vuruyor. En yakın rakibinin 6 puan önünde 33 puanla liderlik koltuğunda oturan 'un yanı sıra , Malatyaspor, gibi takımların ortaya koyduğu performanslara, düşme hattındaki , Ankaragücü ve 'un da özellikle üç büyüklerden aldığı puanlara baktığımızda Anadolu kulüpleri adeta ligin kaderini belirliyor.
Ligde şampiyonluğun güçlü adayları olarak gösterilen , ve da bu sezon Anadolu'da toplamda 47 puan bıraktı.


EN FAZLA FENERBAHÇE KAYBETTİ

Fenerbahçe, ligde oynadığı 15 maçın 12'sinde Anadolu'nun güçlü ekipleriyle mücadele etti. Sarı-lacivertliler, 5'inden galibiyetle ayrıldığı bu maçların 7'sinde ise tam 18 puan kaybetti. 25 puanla beşinci sırada bulunan 'ın öğrencileri, yitirdiği 20 puanın 18'ini Anadolu takımlarına bıraktı.
Bu puanların 5'ini dış sahada, 2'sini de Ülker Stadı'nda kaybeden Fenerbahçe, attığı 5 gole karşılık kalesinde ise 11 gol gördü.
Sarı-lacivertlilerin söz konusu müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1
Alanyaspor: 3 - Fenerbahçe: 1
Fenerbahçe: 0 - Antalyaspor: 1
Kayserispor: 1 - Fenerbahçe:0
Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0
: 2 - Fenerbahçe: 2
Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1

BEŞİKTAŞ 16 PUAN BIRAKTI

Süper Lig'deki 6 maçlık galibiyet serisi evinde 'a karşı aldığı 2-0'lık yenilgiyle son bulan Beşiktaş da Anadolu kulüpleriyle oynadığı 12 karşılaşmanın 6'sından tam 16 puan kaybederek ayrıldı. 15 maç sonunda elde ettiği 27 puanla ikinci basamakta kendine yer bulan siyah-beyazlılar, 18 puanlık açığın 16'sını Anadolu'nun çeşitli ekiplerine hediye etti. Bu mücadelelerin 4'ünü deplasmanda, 2'sini de sahasında oynayan 'nın öğrencileri 4 gol yerken, rakip ağlara da 13 gol bıraktı.
Beşiktaş'ın bu maçlarda elde ettiği sonuçlar şu şekilde:

Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0
Beşiktaş: 1 - Rizespor: 1
FK: 3 - Beşiktaş: 2
Trabzonspor: 4 - Beşiktaş: 1
Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 0
Beşiktaş: 0 - Malatyaspor: 2


GALATASARAY'DA 21 PUANIN 13'Ü ANADOLU'YA

Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlamasına rağmen 2019-2020 sezonunun geride kalan 15 haftasında 24 puan alarak altıncı sırada bulunan ve oyun olarak da beklentileri karşılayamayan Galatasaray da Anadolu takımlarıyla 11 maça çıkıp 6'sında 13 puan yitirdi. 21 puanlık açığın 13'ünü söz konusu müsabakalarda kaybeden Cimbom, 5 gol atıp, 7 gol yedi.
Sarı-kırmızılıların Anadolu ekiplerine puan kaybettiği karşılaşmalar şöyle:

Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0
Galatasaray: 1 - : 1
Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 1
: 0 - Galatasaray: 0
Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1
Galatasaray: 2 - Ankaragücü: 2

  1. 16.12.2019
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