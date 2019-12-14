Sessiz derbi

Akdeniz derbisinde karşı karşıya gelen Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Yoğun yağış altında ağırlaşan zeminde oynanan mücadelede iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. 7'de Salih Uçan'ın çektiği şutu defans uzaklaştırdı, 18'de Antalya Ufuk Akyol ile gole yaklaştı. 32'de Alanya'da Salih yine kaleyi yokladı ama gol olmadı. Devre 0-0 bitti.



3 PUAN HASRETLER

İkinci yarıda da yağış etkisini devam ettirince futbolcular oyun kurmakta zorlandı. Teknik adamların taktiksel varyasyonlarını uygulatamadığı mücadelede en belirgin pozisyon 89'da hakemin önce verdiği sonra VAR'dan iptal ettiği penaltı kararıydı. 0-0'lık sonuçla Alanya puanını 23'e, Antalya ise 13'e yükseltti. Ev sahibi son 7 maçta 1 galibiyet aldı. Anlalya ise 8 maçtır kazanamıyor.