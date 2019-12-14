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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Sessiz derbi

Sessiz derbi

’de yoğun yağış altında, zorlu zeminde oynanan 15’inci haftanın açılış maçında ile golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.

derbisinde karşı karşıya gelen ile 0-0 berabere kaldı. Yoğun yağış altında ağırlaşan zeminde oynanan mücadelede iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. 7'de 'ın çektiği şutu defans uzaklaştırdı, 18'de Ufuk Akyol ile gole yaklaştı. 32'de Alanya'da Salih yine kaleyi yokladı ama gol olmadı. Devre 0-0 bitti.

3 PUAN HASRETLER
İkinci yarıda da yağış etkisini devam ettirince futbolcular oyun kurmakta zorlandı. Teknik adamların taktiksel varyasyonlarını uygulatamadığı mücadelede en belirgin pozisyon 89'da hakemin önce verdiği sonra VAR'dan iptal ettiği penaltı kararıydı. 0-0'lık sonuçla Alanya puanını 23'e, Antalya ise 13'e yükseltti. Ev sahibi son 7 maçta 1 galibiyet aldı. Anlalya ise 8 maçtır kazanamıyor.

  1. 14.12.2019
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