Sessiz derbi
Süper Lig’de yoğun yağış altında, zorlu zeminde oynanan 15’inci haftanın açılış maçında Alanyaspor ile Antalyaspor golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.
Akdeniz derbisinde karşı karşıya gelen Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Yoğun yağış altında ağırlaşan zeminde oynanan mücadelede iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. 7'de Salih Uçan'ın çektiği şutu defans uzaklaştırdı, 18'de Antalya Ufuk Akyol ile gole yaklaştı. 32'de Alanya'da Salih yine kaleyi yokladı ama gol olmadı. Devre 0-0 bitti.
3 PUAN HASRETLER
İkinci yarıda da yağış etkisini devam ettirince futbolcular oyun kurmakta zorlandı. Teknik adamların taktiksel varyasyonlarını uygulatamadığı mücadelede en belirgin pozisyon 89'da hakemin önce verdiği sonra VAR'dan iptal ettiği penaltı kararıydı. 0-0'lık sonuçla Alanya puanını 23'e, Antalya ise 13'e yükseltti. Ev sahibi son 7 maçta 1 galibiyet aldı. Anlalya ise 8 maçtır kazanamıyor.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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