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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Sepil: Yürürlüğe girmesini bekliyoruz

Sepil: Yürürlüğe girmesini bekliyoruz

ve Başkanı , yeni talimatın en kısa zamanda hayata geçirilmesini beklediğini söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Başkanı , yeni talimatın en kısa zamanda hayata geçirilmesini beklediğini söyledi. Başkan Sepil, "Yaptığım başvurunun haklı bir talep olduğuna inanıyorum. Anadolu kulüplerini koruduğuna inanıyorum. Önemli olan talimatın sağlıklı şekilde en kısa sürede yürürlüğe girmesidir. Yarına kadar verilecek bilançolarla harcama limitleri tekrar belirlenecek" ifadelerini kullandı.

  1. 14.12.2019
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