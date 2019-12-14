Sepil: Yürürlüğe girmesini bekliyoruz
Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yeni talimatın en kısa zamanda hayata geçirilmesini beklediğini söyledi.
Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yeni talimatın en kısa zamanda hayata geçirilmesini beklediğini söyledi. Başkan Sepil, "Yaptığım başvurunun haklı bir talep olduğuna inanıyorum. Anadolu kulüplerini koruduğuna inanıyorum. Önemli olan talimatın sağlıklı şekilde en kısa sürede yürürlüğe girmesidir. Yarına kadar verilecek bilançolarla harcama limitleri tekrar belirlenecek" ifadelerini kullandı.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
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Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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