Ortalık karıştı

TFF'nin ani bir kararla Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaparak, 2019-20 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesi ortalığı karıştırdı. Sezon başında açıklanan limit aşım oranına göre hazırlıklarını yapan, transfer çalışmalarını planlayan kulüpler bu durumda haksızlığa uğradıklarını söylerken, bütçesini talimata göre ayarlayamayan kulüpler için "Verilen bu taviz ile iflasa doğru sürükleniyor" yorumları yapıldı.

TFF Yönetim Kurulu'nun 9 Aralık'ta yaptığı toplantıda almış olduğu bu karar esnasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı. Sorunlu bir görüşmenin gerçekleştiği ve artışa karşı çıkanların olduğu belirtildi. Artışı istemeyenlerin, "Bu durum kulüplerin finansal yapısını daha da zedeler, kulüpleri iflasa sürekler" derken, yöneticilerden birinin, "Talimata uymayanlara puan silme hatta küme düşürme cezası verecektik, şimdi bu durum güvensizlik ortamı oluşturacak" çıkışı yaptığı öğrenildi. Oy birliği olmadan kararın alınmasıyla TFF yönetiminde çatlak oluştu.

16 KULÜP 100 MİLYON'U GEÇEBİLECEK

TFF'nin harcamalarda sapma limitini yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasının ardından 16 kulüp 100 milyon liranın üzerinde para harcayabilecek seviyeye geldi. Gelirlere bakılarak yapılan tespite göre; G.Saray 516 milyon TL ile en çok harcama yapabilecek kulüp. Antalya ise 33 milyon TL ile en az harcama yapabilecek kulüp konumunda bulunuyor.

TRABZONSPOR TAHKİM'E GİTTİ!

Trabzonspor, talimat değişikliğinin ardından Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu. Bu kurala aylar öncesinden uyan kulüplerin başında yer alan bordomavililer, yapılan değişikliğe 'adaletsiz bir ortam oluştuğu' gerekçesiyle itiraz ederek, "Bu kabul edilemez bir haksızlık" açıklaması yaptı.

GEREKİRSE CAS'A

Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaşanan süreci şöyle değerlendirdi: Bu kabul edilemez bir haksızlık. Tahkim'den dönerse, gerekirse UEFA'ya ve CAS'a götüreceğiz. Hiçbir karar sezon ortasında değiştirilemez. Biz bu talimata harfiyen uyduk. Kuralı ihlal edenlerin lehine karar değişmez.

KASIMPAŞA'DAN SERT TEPKİ: ÖDÜL YERİNE CEZA

Kasımpaşa Başkanı Hasan Hilmi Öksüz'den TFF'nin talimat değişikliğine sert tepki gösterdi. "Bu kesinlikle yanlış bir uygulamadır" diyen öksüz, "Türk futbolunun gelişmesi için kulüplerin mali fair play için bu sınırda kalması gerekmektedir. Siz bu limiti arttırırsanız sıkıntı yaşanır. Ayağını yorganına uzatan kulüpler var. İnce eleyip, sık dokuyan kulüpler var. Bu onlara haksızlık. Şimdi neden böyle bir karar alınıyor?" ifadelerini kullandı.

GIRTLAĞA DAYANDI

Hilmi Öksüz, "Kulüplerimizin borçları inanılmaz rakamlara ulaşmış. Bu borçlarını eritmek istiyorsanız, bu limiti yüzde 40'a çıkartamazsınız. 18 yıllık bir tecrübeye sahibim. 3. Lig'den Süper Lig'e gelen bir kulübün başkanıyım. O zaman borçlanmayı yüzde 50'ye, 60'a çıkartın herkes istediğini yapsın. Borçlar gırtlağa kadar gelmiş durumda. Her gelen yönetim borcu azaltacağı yerde bir adım yukarı taşıyor. Siz bu limitleri yüksek tutarsanız, kulüplere iyilik mi, yoksa kötülük mü yapmış olursunuz. Ben de bunu sorarım" yorumunu yaptı.

RİZESPOR: İYİLİK Mİ KÖTÜLÜK MÜ, GÖRECEĞİZ

Sapma kararıyla ilgili bir açıklama da Çaykur Rize'den geldi. Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Bizim için değişen bir şey olmayacak. Sezon başında belirlediğimiz bütçeye bağlı kalacağız. Yapılan değişikliğin Türk futboluna hayırlı olmasını diliyoruz. Kalamayanlara iyilik mi yapılıyor, kötülük mü onu da hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.