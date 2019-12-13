Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

'in 15. haftasında , ile karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmada düdük çalacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

'in 15. haftasısında perde derbisi ile açılıyor. ile arasındaki zorlu mücadelede düdük çalacak. Küçük'ğn yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Samet Çavuş yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu. Maçın VAR'ı , AVAR'ı ise Aper Çetin.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda bu akşam saat 20.30'da başlayacak olan Alanyaspor - Antalyaspor maçı beIN SPORTS kanalından canlı izlenebilecek.

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ANTALYA DERBİSİNDE 7. RANDEVU
Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor, lig tarihinde 7. kez rakip olacak.

Son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen ve ligde 16. sıraya kadar gerileyen Antalyaspor, Alanyaspor maçında mutlak galibiyet hedefliyor. Antalyaspor, Teknik Direktör Stjepan Tomas yönetiminde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Bahadır Öztürk ile Harun Kavaklıdere sakatlığı nedeniyle Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği bildirildi.

7. RANDEVU
Öte yandan Alanyaspor ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 6 maçtan 4'ünü Antalyaspor, 2'sini ise Alanyasppor kazandı. Kırmızı-beyazlıların 12 golüne, turuncu yeşilliler 7 golle karşılık verdi.

Lig oynadığı son yedi maçında 17 gol yiyen Antalyaspor, bu süreçte sadece 1 puan toplayabildi. Antalyaspor gol yemediği son maçta deplasmanda 'yi 1-0 mağlup etmişti.

KALESİNDE 26 GOL GÖRDÜ
Antalyaspor ligdeki 14 maçta kalesinde 13 gol atarken kalesinde ise 26 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar, 26 golün 16'sını iç sahada, 10'unu deplasmandaki mücadelelerde yedi. Antalyaspor, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, deplasmanda da 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ligde Antalyaspor 12 puanla 16. sırada yer alırken, Alanyaspor ise 22 puanla 7. sırada bulunuyor.

  1. 13.12.2019
  2. Güncelleme: 13.12.2019 15:43
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