Nihat Özdemir çabuk çark etti

Türkiye Futbol Federasyonu, "Mali devrim" olarak lanse edilen "Kulüp lisans ve Finansal Fair Play Talimatı"nı kendisi deldi. Halbuki kısa bir süre önce Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, "Gerekirse transfer yasağı, puan silme, küme düşürme cezalarını uygulayacağız. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Herkes ayağını denk alsın. Finansal durumlarını yoluna koysun" demişti. "Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş'a ceza verebilecek misiniz?" sorusuna da "Hiç dinlemeyeceğiz, bu konularda hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz!" diyerek iddialı bir yanıt vermişti.