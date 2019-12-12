Nihat Özdemir çabuk çark etti
Nihat Özdemir, yeni Finansal Fair Play kararlarıyla ilgili, “Hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız” açıklamasını yapmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu, "Mali devrim" olarak lanse edilen "Kulüp lisans ve Finansal Fair Play Talimatı"nı kendisi deldi. Halbuki kısa bir süre önce Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, "Gerekirse transfer yasağı, puan silme, küme düşürme cezalarını uygulayacağız. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Herkes ayağını denk alsın. Finansal durumlarını yoluna koysun" demişti. "Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş'a ceza verebilecek misiniz?" sorusuna da "Hiç dinlemeyeceğiz, bu konularda hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz!" diyerek iddialı bir yanıt vermişti.
- 12.12.2019
-
Adil Gevrek: Şu an istediğimiz seviyede değiliz
Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
-
Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
Toplam 1
Yorum
eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
-
Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
Nihat Özdemir çabuk çark etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.