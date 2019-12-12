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12 Aralık 2019, Perşembe
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çabuk çark etti

Nihat Özdemir çabuk çark etti

, yeni kararlarıyla ilgili, “Hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız” açıklamasını yapmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, "Mali devrim" olarak lanse edilen "Kulüp lisans ve Talimatı"nı kendisi deldi. Halbuki kısa bir süre önce Federasyon Başkanı , "Gerekirse transfer yasağı, puan silme, küme düşürme cezalarını uygulayacağız. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Herkes ayağını denk alsın. Finansal durumlarını yoluna koysun" demişti. ", veya 'a ceza verebilecek misiniz?" sorusuna da "Hiç dinlemeyeceğiz, bu konularda hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz!" diyerek iddialı bir yanıt vermişti.

  1. 12.12.2019
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