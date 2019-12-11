Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 15. haftasında düdük çalacak hakem listeleri açıklandı. TFF'den paylaşılan bilgiye göre lider Demir Grup Sivasspor'un sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı karşılaşmada Ali Palabıyık görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 15. haftada oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. Buna göre lig lideri Demir Grup Sivasspor'un sahasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.
13 Aralık Cuma:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
14 Aralık Cumartesi:
15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
17.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Cüneyt Çakır
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
15 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya
16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16 Aralık Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya
20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek
- 11.12.2019
- Güncelleme: 11.12.2019 13:52
- Zeki Uzundurukan: "Mustafa Cengiz ' Gelince Türkiye'ye ortalığı ayağa kaldıracağız' dedi
- TFF'nin 'limit aşımı' kararına Ali Koç'tan ilk tepki!
- "Fenerbahçe ilk yarıda Gençlerbirliği'ne 10 tane gol atabilirdi"
- Galatasaray'dan PSG maçı öncesi paylaşım
- Hıncal Uluç: Galatasaray'ı bu hale getiren Fatih Terim
- Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği limit kararının arkasında kim var? Yeni limitler ve o paralar...
- İngilizler resmen açıkladı! Vedat Muriç'e tarihi teklif
- Yıldız futbolcu Brezilya'dan açıkladı! Beşiktaş beni istiyor...
- Beşiktaş'ta o isim için 4 yıldız gözden çıkarıldı! İşte yapılacak takas teklifi
- Yılmaz Vural'dan EURO 2020 tahmini! A Milli Takım...
-
Adil Gevrek: Şu an istediğimiz seviyede değiliz
Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
-
Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
Toplam 1
Yorum
eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
-
Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.