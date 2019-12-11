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11 Aralık 2019, Çarşamba
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'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

'in 15. haftasında düdük çalacak hakem listeleri açıklandı. 'den paylaşılan bilgiye göre lider un sahasında 'yi ağırlayacağı karşılaşmada görev alacak.

(), 'de 15. haftada oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. Buna göre lig lideri un sahasında 'yi konuk edeceği karşılaşmayı yönetecek.

13 Aralık Cuma:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

14 Aralık Cumartesi:

15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

17.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Cüneyt Çakır

20.00 -MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

15 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya

16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor:

16 Aralık Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor:

20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding :

  1. 11.12.2019
  2. Güncelleme: 11.12.2019 13:52
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