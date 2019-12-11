Kartal hep 'Umut'lu
Sivasspor, Galatasaray’a yenildikten sonra 6’da 6 yaptı Beşiktaş da Umut Nayir’in golüyle aynı seriyi yakaladı. Alanya tek kale oynadı, Cimbom Muslera sayesinde 3 puana uzandı. Fenerbahçe evinde G.Birliği'ni 5'ledi.
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren takımlar arasında sadece Başakşehir kazanamadı. Sivasspor, Beşiktaş, Trabzonspor, F.Bahçe, G.Saray haftayı 3 puanla tamamladı. Lider Sivas, Yeni Malatya'yı deplasmanda devirdi. Beşiktaş, sonradan oyuna giren Umut Nayir'in 2 golüyle şampiyonluk yolunda çok kritik bir zafer daha elde etti. 8. haftada Sivas, Aslan'a yenilmiş. Beşiktaş da Ankaragücü ile berabere kalmıştı. Sonrasında iki takım da oynadıkları 6 maçı da kazanarak seri yakaladılar.
F.BAHÇE 5'ŞER 5'ŞER GİDİYOR
Kanarya, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'dan sonra ligin en fazla gol atan takımı. Bu haftada Gençlerbirliği engelini 5 golle aştılar. Vedat Muriç yine 'çiğ etle' beslenmiş gibi mücadeleci oynadı. İlk golde kafasını tekmeye uzattı, ikincisinde kendi ekmeğini taştan çıkardı. Fenerbahçe bu sezon 3. kez 5 gollü galibiyet aldı. Galatasaray, Muslera panterleşince kazandı. Trabzonspor, Sturridge'nin aklı, Sörloth'un bitiriciliği ve takım savunmasının üst düzeye çıkmasıyla bir galibiyet daha elde etti.
İŞTE SÜPER LİG'DE HAFTANIN 'EN'LERİ
HAFTANIN GOLÜ: SERDAR GÜRLER
Göztepe'nin Ankaragücü'nü yendiği maçta Serdar sahanın yıldızıydı. Mükemmel de bir gol attı
HAFTANIN ASİSTİ: STURRIDGE
Tam bir futbol sihirbazı. Top ayağına çok yakışıyor. Sörloth'un önüne yine akıl dolu bir pas bıraktı. Norveçli de karşı karşıya ağları havalandırdı.
HAFTANIN KURTARIŞI: MUSLERA
O kesinlikle bir kaleciden fazlası. Bu sezon Aslan'ın ayakta kalan ismi, Caulker'in 50 saniye içinde vurduğu iki kafa vuruşunu çıkarmayı başardı.
HAFTANIN OLAYI: SUMUDİCA YİNE KAPIŞTI
Saha kenarında hareketli bir kimliği olan Gaziantepspor'un teknik direktörü Marius Sumudica bu kez Konyaspor taraftarıyla atıştı. Maç sonu, baş parmağını aşağı indirerek "Küme düşeceksiniz" hareketi yaptı. Konya taraftarı buna çok kızdı. Bu hareketini basın toplantısında "Onlar bana çok küfretti. Bunun üzerine yaptım" sözleriyle açıkladı.
HAFTANIN HOCASI: İLHAN PALUT
Hatayspor'da adını duyuran İlhan Palut, Göztepe'de de olumlu işler yapıyor. Göz- Göz bu hafta Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup ederken İzmir temsilcisi, Palut'un taktiğiyle rahat bir galibiyet aldı.
HAFTANIN SÖZÜ: ERMAN TOROĞLU
Usta yorumcu, Muslera'yı övdü: "Kalede öyle bir adam vardı ki, ahtapot mu diyeyim, örümcek mi diyeyim, panter mi diyeyim. İnanamıyorum. Uzun yıllar böyle bir şey görmedim. Bir takımdan fazlası."
HAFTANIN TAKIMI: FENERBAHÇE
Kanarya sahasında müthiş bir maç çıkardı. Bu sezon 3. kez 5 gollü bir galibiyet aldı. Gençlerbirliği karşısında kusursuz oynadı.
- 11.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu etkisi! İşte o istatistik
Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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