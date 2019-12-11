Kartal hep 'Umut'lu

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren takımlar arasında sadece Başakşehir kazanamadı. Sivasspor, Beşiktaş, Trabzonspor, F.Bahçe, G.Saray haftayı 3 puanla tamamladı. Lider Sivas, Yeni Malatya'yı deplasmanda devirdi. Beşiktaş, sonradan oyuna giren Umut Nayir'in 2 golüyle şampiyonluk yolunda çok kritik bir zafer daha elde etti. 8. haftada Sivas, Aslan'a yenilmiş. Beşiktaş da Ankaragücü ile berabere kalmıştı. Sonrasında iki takım da oynadıkları 6 maçı da kazanarak seri yakaladılar.

F.BAHÇE 5'ŞER 5'ŞER GİDİYOR

Kanarya, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'dan sonra ligin en fazla gol atan takımı. Bu haftada Gençlerbirliği engelini 5 golle aştılar. Vedat Muriç yine 'çiğ etle' beslenmiş gibi mücadeleci oynadı. İlk golde kafasını tekmeye uzattı, ikincisinde kendi ekmeğini taştan çıkardı. Fenerbahçe bu sezon 3. kez 5 gollü galibiyet aldı. Galatasaray, Muslera panterleşince kazandı. Trabzonspor, Sturridge'nin aklı, Sörloth'un bitiriciliği ve takım savunmasının üst düzeye çıkmasıyla bir galibiyet daha elde etti.

İŞTE SÜPER LİG'DE HAFTANIN 'EN'LERİ

HAFTANIN GOLÜ: SERDAR GÜRLER

Göztepe'nin Ankaragücü'nü yendiği maçta Serdar sahanın yıldızıydı. Mükemmel de bir gol attı

HAFTANIN ASİSTİ: STURRIDGE

Tam bir futbol sihirbazı. Top ayağına çok yakışıyor. Sörloth'un önüne yine akıl dolu bir pas bıraktı. Norveçli de karşı karşıya ağları havalandırdı.

HAFTANIN KURTARIŞI: MUSLERA

O kesinlikle bir kaleciden fazlası. Bu sezon Aslan'ın ayakta kalan ismi, Caulker'in 50 saniye içinde vurduğu iki kafa vuruşunu çıkarmayı başardı.

HAFTANIN OLAYI: SUMUDİCA YİNE KAPIŞTI

Saha kenarında hareketli bir kimliği olan Gaziantepspor'un teknik direktörü Marius Sumudica bu kez Konyaspor taraftarıyla atıştı. Maç sonu, baş parmağını aşağı indirerek "Küme düşeceksiniz" hareketi yaptı. Konya taraftarı buna çok kızdı. Bu hareketini basın toplantısında "Onlar bana çok küfretti. Bunun üzerine yaptım" sözleriyle açıkladı.

HAFTANIN HOCASI: İLHAN PALUT

Hatayspor'da adını duyuran İlhan Palut, Göztepe'de de olumlu işler yapıyor. Göz- Göz bu hafta Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup ederken İzmir temsilcisi, Palut'un taktiğiyle rahat bir galibiyet aldı.

HAFTANIN SÖZÜ: ERMAN TOROĞLU

Usta yorumcu, Muslera'yı övdü: "Kalede öyle bir adam vardı ki, ahtapot mu diyeyim, örümcek mi diyeyim, panter mi diyeyim. İnanamıyorum. Uzun yıllar böyle bir şey görmedim. Bir takımdan fazlası."

HAFTANIN TAKIMI: FENERBAHÇE

Kanarya sahasında müthiş bir maç çıkardı. Bu sezon 3. kez 5 gollü bir galibiyet aldı. Gençlerbirliği karşısında kusursuz oynadı.