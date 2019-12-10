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10 Aralık 2019, Salı
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Finansal sapma artırıldı!

Finansal sapma artırıldı!

'ndan mali açıdan zor durumda olan kulüplere müjdeli haber geldi. , ve Talimatı'nda değişikliğe gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan mali açıdan zor durumda olan kulüplere müjdeli haber geldi. , ve Talimatı'nda değişikliğe gitti. TFF'den yapılan açıklamada talimatın "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması" maddesinde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine karar verildiği bildirildi. Ayrıca üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve finansal borçlarını sona erdiren yada yapılandıran kulüpler veya giderlerini azaltan kulüpler için harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi. Bazı kulüpler, TFF'nin bu yönde bir karar almasına 'fırsat eşitliği'ne aykırı olması gerekçesiyle karşı çıkıyordu. TFF'nin Finansal Fair Play ve Denk Bütçe konusunda kararlılığını esnetmesi kafalarda soru işaretleri uyandırdı.

  1. 10.12.2019
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