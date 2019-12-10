Finansal sapma artırıldı!
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan mali açıdan zor durumda olan kulüplere müjdeli haber geldi. TFF Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gitti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan mali açıdan zor durumda olan kulüplere müjdeli haber geldi. TFF Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gitti. TFF'den yapılan açıklamada talimatın "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması" maddesinde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine karar verildiği bildirildi. Ayrıca üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve finansal borçlarını sona erdiren yada yapılandıran kulüpler veya giderlerini azaltan kulüpler için harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi. Bazı kulüpler, TFF'nin bu yönde bir karar almasına 'fırsat eşitliği'ne aykırı olması gerekçesiyle karşı çıkıyordu. TFF'nin Finansal Fair Play ve Denk Bütçe konusunda kararlılığını esnetmesi kafalarda soru işaretleri uyandırdı.
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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