2019-2020 Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! İşte son durum...
Süper Lig'de 14. hafta geride kalırken 2019-2020 sezonu şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Futbolseverler de bu kapsamda hangi takıma ne kadar oran verildiğini ve şampiyonluk favorisini öğrenmek için arama motorlarında araştırmalar yapıyor... Peki, hangi takım şampiyonluk favorisi olarak gösterildi? İşte yanıtı ve oranlar...
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonluk oranları güncellendi. iddaa'dan yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Fenerbahçe favori olarak gösterildi. İşte 2019-2020 Süper Lig şampiyonluk iddaa oranları...
Haftayı galibiyet ile kapatan Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin oranları düştü.
Süper Lig iddaa şampiyonluk oranları...
? Galatasaray: 2.65
? Fenerbahçe: 2.65
? Beşiktaş: 4.50
? Trabzonspor: 8.00
? Başakşehir 15.00
? Sivasspor 20.00
- 09.12.2019
- Güncelleme: 09.12.2019 17:46
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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