2019-2020 Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! İşte son durum...

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonluk oranları güncellendi. iddaa'dan yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Fenerbahçe favori olarak gösterildi. İşte 2019-2020 Süper Lig şampiyonluk iddaa oranları...

Haftayı galibiyet ile kapatan Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin oranları düştü.

Süper Lig iddaa şampiyonluk oranları...

? Galatasaray: 2.65

? Fenerbahçe: 2.65

? Beşiktaş: 4.50

? Trabzonspor: 8.00

? Başakşehir 15.00

? Sivasspor 20.00