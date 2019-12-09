2019-2020 Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! İşte son durum... - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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2019-2020 şampiyonluk oranları güncellendi! İşte son durum...

2019-2020 Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! İşte son durum...

'de 14. hafta geride kalırken 2019-2020 sezonu şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Futbolseverler de bu kapsamda hangi takıma ne kadar oran verildiğini ve şampiyonluk favorisini öğrenmek için arama motorlarında araştırmalar yapıyor... Peki, hangi takım şampiyonluk favorisi olarak gösterildi? İşte yanıtı ve oranlar...

2019-2020 Cemil Usta Sezonu şampiyonluk oranları güncellendi. iddaa'dan yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ile favori olarak gösterildi. İşte Lig şampiyonluk iddaa oranları...

Haftayı galibiyet ile kapatan Galatasaray, , ve Fenerbahçe'nin oranları düştü.

Süper Lig iddaa şampiyonluk oranları...

? Galatasaray: 2.65

? Fenerbahçe: 2.65

? Beşiktaş: 4.50

? Trabzonspor: 8.00

? 15.00

? 20.00

  1. 09.12.2019
  2. Güncelleme: 09.12.2019 17:46
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