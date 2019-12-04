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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Kartal uçuşa geçti! İşte 'en'leri

Kartal uçuşa geçti! İşte haftanın 'en'leri

6. haftada düşme hattında olan müthiş çıkış yakaladı. Son 5 maçını kazanıp 3’üncü sıraya yerleşti. F.Bahçe, deplasmanında takıldı. ile 'ın maçından galip çıkmadı. Lider ...

Abdullah Avcı ve öğrencileri müthiş bir form grafiği yakaladı. , engelini mükemmel ve aynı güzellikteki gollerle geçerek art arda 5. maçını kazandı. Ligde 3. sıraya kadar tırmandı. En kötü başlangıcı yapıp, 6. hafta küme düşme hattında oldukları düşünüldüğünde büyük bir başarı elde ettiler. Fenerbahçe, hakem tartışmalarının yaşandığı maçta ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. da 5'te 5 yaparak zirvedeki yerini korumayı başardı.

SON SÖZ NAGATOMO'DAN

Bu hafta gözler 'daydı... Karadeniz Fırtınası çıkışını sürdürmek için sahasında 'ı yenmek istiyordu. Sörloth'un golüyle öne de geçtiler ancak 90. dakikada Nagatomo'nun golüyle Cimbom 1 puanı kurtardı. Denizlispor, Gazişehir'i mağlup ederek deplasmanda kazanan tek takım oldu. Gollü bir haftayı geride bıraktık. 9 maçta tam 33 gol atıldı. Maç başına 3.6 gol ortalaması yakalandı. Ankaragücü art arda 5. yenigisini aldı. Kayseri, Kasımpaşa ve da 3 maçtır puan alamıyor.

İŞTE SÜPER LİG'DE HAFTANIN ENLERİ

HAFTANIN HOCASI:

Siyah-beyazlılar, ligde tarihlerinin en kötü başlangıcını yapmasına rağmen panik olmadı. Hep oyuncularının arkasında durdu. İstediğini de aldı. Beşiktaş, Kayserispor karşısında sezonun en iyi futbolunu sergiledi.

HAFTANIN ASİSTİ: SIOPIS

ekibinin orta saha oyuncusu presle meşin yuvarlağı kaptı. Sıfıra indi. Harika bir orta kesti. 'a sadece dokunmak kaldı.

HAFTANIN KURTARIŞI: STACHOWIAK

'un forveti Kayode bomboş durumda kafayı vurdu. 90'a giden topu Adam Stachowiak müthiş bir refleksle kornere çeldi.

HAFTANIN OLAYI: AVCI'NIN GÖZLERİ DOLDU

Beşiktaş taraftarı, Abdullah Avcı'yı değil 'ı istiyordu. Tribünler ile Avcı'nın yıldızı uzun süre barışmadı. Kayserispor mücadelesinin ardından Beşiktaş taraftarı, Abdullah Avcı'yı tribünlere çağırdı. Başarılı çalıştırıcı onların önünde eğilerek teşekkürlerini sundu. Abdullah Avcı'nın bu anlarda gözünün dolması dikkatlerden kaçmadı.

HAFTANIN SÖZÜ:

Kayserispor'un kadın başkanı Berna Gözbaşı erkeklere güzel bir göndermede bulundu. Gözbaşı "Sonuncu sırada olmasaydık erkekler bana başkanlığı bırakmazdı" ifadelerini kullandı.

  1. 4.12.2019
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