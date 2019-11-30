Müthiş düello!
Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçı müthiş bir düelloya sahne oldu... Haftanın açılış karşılaşmasında Yeni Malatya’yı ağırlayan Gençlerbirliği, öne geçtiği mücadelede 1 puanı ancak 90+1’de gelen golle kurtarabildi.
Başkent deplasmanında Gençlerbirliği karşısında Bifouma'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapayan Yeni Malatyaspor, son 15 dakikaya 2-1 mağlup girdi. Sio ve Stancu'nun golleriyle umutlanan Gençlerbirliği, Robin Yalçın'ın 3 dakika arayla attığı gollere engel olamayınca Eryaman Stadı'nda seyircisi önünde 3-2 mağlup duruma düştü.
GİRİP GOLÜNÜ ATTI
Karşılaşmanın 89'uncu dakikasında Candeias'ın yerine oyuna dahil olan Rahmetullah Berişbek, Toure'nin şutunda Mina'dan seken topu filelere göndererek skoru belirledi: 3-3. Süper Lig'de üst üste 4'üncü beraberliğini alan 20 puanlı Yeni Malatyaspor, önümüzdeki hafta evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Ligde 2 maçlık galibiyet serisi Malatya karşısında sona eren 14 puanlı Gençlerbirliği ise F.Bahçe deplasmanına çıkacak.
PENALTI VAR'LA GELDİ
73. dakikada Ayite'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta top direkten döndü. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, Murat Yıldırım'ın topa elle müdahalesini tespit edip penaltıyı verdi.
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