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29 Kasım 2019, Cuma
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3 kulübe ceza

3 kulübe ceza

 kararları açıklandı. , ve Y.Malatya taraftarına, çeşitli nedenlerden elektronik bilet blokesinin yanı sıra para cezası verildi.

kararları açıklandı. , ve Y.Malatya taraftarına, çeşitli nedenlerden elektronik bilet blokesinin yanı sıra para cezası verildi. Başkanı Hilmi Kulluk'a da 25 bin TL ceza kesildi.

  1. 29.11.2019
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