Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasındaki mücadeleyle başlayacak. Eryaman Stadı'ndaki haftanın açılış maçı saat 20.30'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN:
20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)
30 KASIM CUMARTESİ:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)
15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)
1 ARALIK PAZAR:
14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor (Kalyon)
16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
2 ARALIK PAZARTESİ:
20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park)
- 28.11.2019
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Fener gibi oynarsan onlar Khimki!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Doymuş basketbolcular artık aldıkları paraya bakıyorlar , ruhlarını kaybetmişer kısaca bu sene başarı hayal.
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Gol yoksa şampiyonluk yok!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Muriç sakat santrafor olarak Alper oynuyor Melüt nerde Ersın hoca.
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Kolarov harekatı!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Ali Koç istifa diyoruz , geldiği günden bu yana başarısızlık ta çığır atladı Fenerbahçe mize.
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