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28 Kasım 2019, Perşembe
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'de 13. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor

'de 13. hafta heyecanı yarın ile BtcTurk arasındaki mücadeleyle başlayacak. Eryaman Stadı'ndaki haftanın açılış maçı saat 20.30'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:

20.30 -BtcTurk (Eryaman)

30 KASIM CUMARTESİ:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova )

1 ARALIK PAZAR:

14.00 Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor (Kalyon)

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir )

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

2 ARALIK PAZARTESİ:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya (Vodafone Park)

  1. 28.11.2019
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