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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Yiğido koltuğu sevdi

Yiğido koltuğu sevdi

’de ve öğrencileri Kayseri engelini 4 golle aştı. Bu haftayı da zirvede kapattı. 12 10'unda Anadolu takımları zirveyi kaptı. Son şampiyon en fazla 5. sıraya çıktı.

Oldukça ilginç bir sezon oynanıyor. 'de şampiyonluk kupasını kaldırırken görmeye alıştığımız , , ilk 3'ün dışında. Ancak henüz yarıştan da koptuklarını söylemek için erken. , yönetiminde zirvedeki yerini korudu. 'u 4 golle geçerken müthiş bir futbol oynadılar. da eksik-cezalı dinlemeden yoluna devam ediyor. Ankaragücü deplasmanında rahat bir oyunla 3 puanı hanelerine yazdırdılar.

BEŞİKTAŞ SERİ YAKALADI

Kartal, Trabzonspor'a yenildikten sonra 4'te 4 yaptı. Bu hafta Konyaspor deplasmanında iyi oynamamalarına rağmen 'Kral' ile 3 puana uzandılar. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun penaltı kaçırdığı maçta ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Süper Lig'de geride kalan 12 10'unda Anadolu temsilcileri 1. sırayı kimseye bırakmadı. Sadece Fenerbahçe 2 hafta lider kaldı. Son şampiyon Galatasaray ilk 4 içine hiç giremedi. Müthiş yarış devam ediyor.

İŞTE HAFTANIN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLERİ VE OLAYLARI

Trabzonspor'un forveti Sörloth bu hafta en çok rakip ceza alanı içinde topla buluşan oyuncu oldu. Norveçli yıldız, 12 defa topa dokundu.

Altay Bayındır bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı. Genç eldiven, Yeni Malatyaspor deplasmanında 6 kurtarış gerçekleştirdi.

, Galatasaray'ın başında 38 maçtır iç sahada yenilgi almıyordu. 'e kaybettiler ve İmparator'un unvanı sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor'a 4-1 yenildikten sonra kalesine gelen 65 şutta sadece 1 gol yedi.

HAFTANIN ASİSTİ: KONE

Yiğidoların gol olup yağdığı Kayserispor maçında tecrübeli isim Erdoğan'ın önüne topu müthiş bir şekilde bıraktı. Erdoğan da kolaylıkla golü attı.

HAFTANIN KURTARIŞI: BETO

ekibinin tecrübeli eldiveni kariyerinde bu tip maçlar oynuyor. Son dakikada Cisse'ye 1 metreden dur dedi. Maç boyu harika işler yaptı.

HAFTANIN HOCASI: RIZA ÇALIMBAY

Deneyimli hoca bu köşenin müdavimi oldu. Sonuna kadar da hak ediyor. Sivasspor öyle bir top oynuyor ki tribündekiler "Sanki Liverpool'u, 'yi izliyoruz" diyor. Helal olsun Rıza hoca. Çok yakışıyor.

HAFTANIN OLAYI: 6 DEPLASMAN GALİBİYETİ

Süper Lig'de bu hafta 9 karşılaşmanın 6'sını deplasman takımları kazandı. Başakşehir, 41 maçtır sahasında yenilmeyen Cimbom'u devirdi.

Trabzonspor, Ankaragücü'nü rahat geçti. Beşiktaş, 'yı mağlup etti. Gençlerbirliği son bölümde Stancu ile güldü. Göztepe de Alanyaspor'u Andre Castro'nun süper golüyle mağlup etmeyi başardı.

HAFTANIN SÖZÜ GÜNAY GÜVENÇ

kalecisi 'ten ilginç bir itiraf geldi: "Maçın 2. yarısında hiç iyi değildik. Genelde Türkiye'de skoru bulunca yatmalar, oyunu soğutmalar oluyor. Buna ben de dahilim."

  1. 27.11.2019
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