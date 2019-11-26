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26 Kasım 2019, Salı
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ligi düşünüyor

Abdullah Avcı ligi düşünüyor

'de son 6 maçtan 16 puan çıkartarak şampiyonluk yarışında oldukça iddialı duruma gelen ve fikstür avantajını da ele geçiren , tamamen lige odaklanmış durumda.

Tüm planlarını, ligde devre arasına kadar kalan 5 maçı da kazanmak üzerine yapan teknik direktör da, herhangi bir sakatlık yaşanmaması için ile maçlarına yedek oyuncularla çıkmaya devam edecek. Avcı, 'ın Avrupa kupaları tarihinin en kötü dönemini geçirmesine ve sıfır çekme ihtimaline karşın lig şampiyonluğu çok çok daha önemli olduğu için bu kararından vazgeçmeyi düşünmüyor.

Avrupa Ligi K Grubu'nda 'da perşembe akşamı Slovan Bratislava karşısında genç oyunculardan takviyeli yedek kadroyu oynatacak olan Avcı, defans hattını Necip-Vida-Roco ve Caner'den oluşturacak. Orta ikilide, altyapıdan yetişen ve bu sezon ilk kez Braga maçlarında sahne alan Kayra Yılmaz ile birlikte Oğuzhan'ın görev alması bekleniyor. Hücum hattında Boyd-Güven-N'Koudou ve gibi seçenekleri olan tecrübeli teknik adam, bu dört oyuncuyu da aynı anda sahaya sürecek. Kanatlarda Boyd ve N'Koudou, forvette de Umut Nayir ve Güven Yalçın Beşiktaş'ın S.Bratislava karşısındaki hücum gücü olacak. Bu arada Avcı'nın kalede Karius'un yerine genç eldiven Utku Yuvakuran'a şans vermesi ihtimaller dahilinde.

Beşiktaş'ın S.Bratislava karşısındaki tahmini 11'i; Karius (Utku), Necip, Vida, Roco, Caner, Kartal, Oğuzhan, Boyd, N'Koudou, Güven ve Umut Nayir şeklinde.

  1. 26.11.2019
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