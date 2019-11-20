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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'da maçının hazırlıkları sürüyor

Konyaspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

'in 12'nci haftasında sahasında 'ı konuk edecek İttifak Holding , akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. 7'ye 4 ile devam eden antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

Dün akşam gerçekleştirilen çalışmada aldığı darbe sonucu burnu kırılan ve ameliyat olan takım kaptanı antrenmanda yer almadı.

  1. 20.11.2019
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