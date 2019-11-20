Konyaspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. 7'ye 4 ile devam eden antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.



Dün akşam gerçekleştirilen çalışmada aldığı darbe sonucu burnu kırılan ve ameliyat olan takım kaptanı Ali Çamdalı antrenmanda yer almadı.