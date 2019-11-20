Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek İttifak Holding Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. 7'ye 4 ile devam eden antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.
Dün akşam gerçekleştirilen çalışmada aldığı darbe sonucu burnu kırılan ve ameliyat olan takım kaptanı Ali Çamdalı antrenmanda yer almadı.
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
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Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
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şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Konyaspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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