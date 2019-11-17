Mert Hakan Yandaş için ezeli rekabet! 3 büyük birden transfer savaşında... - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
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Yandaş için ezeli rekabet! 3 büyük birden savaşında...

Mert Hakan Yandaş için ezeli rekabet! 3 büyük birden transfer savaşında...

, ezeli rakiplerinin elinden Sivaslı oyuncuyu almak istiyor. ve 'un da istediği 25 yaşındaki oyuncu için düğmeye basan Kara Kartal, ara transferde işi bitirecek.

Göreve başlar başlamaz takımın çehresini değiştirmek için harekete geçen Başkanı Ahmet Nur Çebi ve kurmayları maliyeti düşük ve genç isimlere yöneldi. Liste başına Yandaş'ı aldı.

Bu sezon 11 lig ve 4 kupa maçında sahaya çıkan 25 yaşındaki oyuncu toplam 4 gol bulurken, performansı ile de ara transferin gözdesi oldu. Sezon sonunda ile kontratı bitecek olması Mert Hakan'ı daha da öne çıkarıyor.

Sezonun flaş oyuncularından olan Mert Hakan için Beşiktaş'ın dışında ve devre arasında kadroda büyük değişiklik yapması beklenen da devrede...

Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş sözleşmesinin bitmesini beklemeden uygun bir bonservisle devre arası transferinde oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor.

Menemenspor'dan 2017 yılında bonservis bedeli ödenmeden edilen 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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  1. 17.11.2019
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