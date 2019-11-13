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13 Kasım 2019, Çarşamba
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İşte 'in penaltı raporu! En çok hangi takıma çalındı

İşte Süper Lig'in penaltı raporu! En çok hangi takıma çalındı

Ligde geride kalan 11 haftada hakemler, 42 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 35'i golle sonuçlandı. 'de geride kalan 11 haftada en fazla penaltı kazanan takımlar 5 kezle ve oldu.

Ligde 2019-2020 sezonunun ilk 11 haftasında hakemler, 42 kez penaltı noktasını işaret etti. Kullanılan atışların 35'inde top ağlarla buluştu. Lehine en fazla penaltı verilen takımlar 5 kezle ve oldu.

Ligde 20 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 5 penaltıyı 2 maçta kazandı. Sarı-lacivertli takım lehine FK maçında 3, karşısında ise 2 penaltı kararı çıktı.

Fenerbahçe'nin ilk hafta sahasında Gaziantep FK'yi 5-0 yendiği maçta beyaz noktaya iki kez , bir defa Emre Belözoğlu geldi. Moses penaltı vuruşlarından birisini kaçırırken, Emre hata yapmadı. Sarı-lacivertli ekibin, 11. haftada Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Vedat Muric, kullandığı iki penaltı atışını da gole çevirdi.

Trabzonspor ise penaltılarda 5'te 3 yaptı. Bordo-mavili ekipte penaltıdan Alexander Sörloth, ve Majid Hosseini birer gol kaydetti. Sörloth ve Hosseini, birer penaltı vuruşundan ise faydalanamadı.

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ÜÇ TAKIM PENALTI KULLANMADI
Fenerbahçe ve Trabzonspor'u, dörder penaltı kazanan , Antalyaspor ve BtcTurk takip etti. ve lehine ise ikişer penaltı kararı çıktı.

Ligde bu sezon şu ana kadar lider Demir Grup Sivasspor'un yanı sıra ve MKE Ankaragücü penaltı kullanmadı.

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STACHOWİAK 3 PENALTI KURTARDI
Aleyhine en fazla penaltı verilen takımlar ise 5 kezle Aytemiz Alanyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve oldu.

Yukatel Denizlispor'un Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak, 5 penaltının 3'ünü kurtarmayı başardı.

Medipol Başakşehir'in aleyhine 2 kez penaltı düdüğü çalındı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un aleyhine birer penaltı verildi.

Fenerbahçe, Galatasaray ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un aleyhine penaltı kararı çıkmadı.

  1. 13.11.2019
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