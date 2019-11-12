Kaleyi şaşırdılar

LİGDE 11 haftada 10 futbolcu, kendi kalesine gol attı. Antalya'dan Bahadır, G.Birliği'nden Candeias, A.Gücü'nden Korcan, Beşiktaş'tan Dorukhan, Konya'dan Shengelia, F.Bahçe'den Serdar, Ç.Rize'den Talbi, K.Paşa'dan Veysel, Kayseri'den Rienstra ve Abdennour kendi ağlarını havalandırdı.