Kaleyi şaşırdılar

Süper Lig'de bu sezon ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Ligde şu zamana kadar oynanan 11 haftada tam 10 futbolcu topu rakip ağlara değil kendi kalesine gönderdi.
LİGDE 11 haftada 10 futbolcu, kendi kalesine gol attı. Antalya'dan Bahadır, G.Birliği'nden Candeias, A.Gücü'nden Korcan, Beşiktaş'tan Dorukhan, Konya'dan Shengelia, F.Bahçe'den Serdar, Ç.Rize'den Talbi, K.Paşa'dan Veysel, Kayseri'den Rienstra ve Abdennour kendi ağlarını havalandırdı.
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