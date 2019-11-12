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12 Kasım 2019, Salı
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Kaleyi şaşırdılar

Kaleyi şaşırdılar

'de bu sezon ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Ligde şu zamana kadar oynanan 11 haftada tam 10 futbolcu topu rakip ağlara değil gönderdi.

LİGDE 11 haftada 10 futbolcu, attı. 'dan Bahadır, G.Birliği'nden Candeias, A.Gücü'nden Korcan, 'tan Dorukhan, 'dan Shengelia, F.Bahçe'den Serdar, Ç.Rize'den Talbi, K.Paşa'dan Veysel, 'den Rienstra ve Abdennour kendi ağlarını havalandırdı.

  1. 12.11.2019
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