Süper Lig'den haberler (09.11.19)

RİZE'NİN HEDEFİ EN AZ 20 PUAN

Çaykur Rizespor basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Antalya'yı mağlup ederek taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi. İç sahada puan kaybına tahammülleri olmadığını hatırlatan Bakır, ilk yarı sonuna kadar en az 20 puan barajına ulaşmak istediklerini dile getirdi.

PALUT, KADROYU BOZMAYACAK

Göztepe'de as kadroda fazla forma şansı bulamayan Borges, Castro ve Halil yeni teknik direktör İlhan Palut'un gözüne girdi. Trabzon maçında ilk 11'de çıkan üç ismin performansından memnun olan Palut'un, Yeni Malatya karşısına da aynı kadroyla çıkacağı öğrenildi.

'G.BİRLİĞİ'Nİ İYİ GÜNLER BEKLİYOR'

G.Birliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kayseri maçı öncesinde iddialı konuştu. Konya beraberliğinin umutlandırdığını ifade eden Hamzaoğlu, "Bugün Kayseri'yi yenmek istiyoruz. Saha sonuçları düzeldiğinde takımla birlikte daha iyi günlere yol alacağız" dedi.

DÖRT MAÇA İTİRAZ

Yeni Malatya, Sergen yalçın'ın aldığı 4 maçlık cezaya itiraz edecek. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Selim Pilten, "Hocamızın tek kelime hakaret ve küfür etmediğine eminiz. Sadece hakemin tavrına sinirlendi. Verilen ceza hakkaniyetsiz. Elbette ki itiraz edeceğiz" diye konuştu.