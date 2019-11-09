Süper Lig'den haberler (09.11.19)
Süper Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan detaylar...
RİZE'NİN HEDEFİ EN AZ 20 PUAN
Çaykur Rizespor basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Antalya'yı mağlup ederek taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi. İç sahada puan kaybına tahammülleri olmadığını hatırlatan Bakır, ilk yarı sonuna kadar en az 20 puan barajına ulaşmak istediklerini dile getirdi.
PALUT, KADROYU BOZMAYACAK
Göztepe'de as kadroda fazla forma şansı bulamayan Borges, Castro ve Halil yeni teknik direktör İlhan Palut'un gözüne girdi. Trabzon maçında ilk 11'de çıkan üç ismin performansından memnun olan Palut'un, Yeni Malatya karşısına da aynı kadroyla çıkacağı öğrenildi.
'G.BİRLİĞİ'Nİ İYİ GÜNLER BEKLİYOR'
G.Birliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kayseri maçı öncesinde iddialı konuştu. Konya beraberliğinin umutlandırdığını ifade eden Hamzaoğlu, "Bugün Kayseri'yi yenmek istiyoruz. Saha sonuçları düzeldiğinde takımla birlikte daha iyi günlere yol alacağız" dedi.
DÖRT MAÇA İTİRAZ
Yeni Malatya, Sergen yalçın'ın aldığı 4 maçlık cezaya itiraz edecek. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Selim Pilten, "Hocamızın tek kelime hakaret ve küfür etmediğine eminiz. Sadece hakemin tavrına sinirlendi. Verilen ceza hakkaniyetsiz. Elbette ki itiraz edeceğiz" diye konuştu.
- 9.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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