UEFA'dan Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy'a görev
UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ve FIFA kokartlı yardımcı hakem Kerem Ersoy'a Kuzey İrlanda'da düzenlenecek Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Hazırlık Turnuvası'nda görev verdi.
UEFA, Halil Umut Meler ve Keram Ersoy'a Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Hazırlık Turnuvası'nda görev verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy, 12-18 Kasım tarihlerinde Kuzey İrlanda'da organize edilecek turnuvada görev alacak.
Turnuvada Almanya, Kuzey İrlanda, Norveç ve Portekiz mücadele edecek.
FIFA kokartlı hakemler, Portekiz-Almanya ve Kuzey İrlanda-Almanya maçlarında görev yapacak.
- 08.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
UEFA'dan Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy'a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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