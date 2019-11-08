UEFA'dan Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy'a görev - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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'dan ve 'a görev

UEFA'dan Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy'a görev

, kokartlı hakem ve FIFA kokartlı yardımcı hakem 'a 'da düzenlenecek Avrupa Altı 'nda görev verdi.

, ve Keram Ersoy'a Avrupa Altı 'nda görev verdi.

yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler ve , 12-18 Kasım tarihlerinde 'da organize edilecek turnuvada görev alacak.

Turnuvada , Kuzey İrlanda, Norveç ve Portekiz mücadele edecek.

kokartlı hakemler, Portekiz-Almanya ve Kuzey İrlanda-Almanya maçlarında görev yapacak.

  1. 08.11.2019
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