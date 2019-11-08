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08 Kasım 2019, Cuma
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'den haberler (08.11.19)

Süper Lig'den haberler (08.11.19)

'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan detaylar...

BU HAFTA BİREYSEL HATA YAPMAK YOK

Antalyaspor Bülent Korkmaz, Ç. Rizespor maçında oyun istikrarını sağlamak istediklerini belirterek, "Bu maçta bireysel hataların da önüne geçip istediğimiz alacağız" şeklinde konuştu. 3 haftadır mağlup olurken bireysel hatalardan yakınan Korkmaz, "G.Birliği'ni saymazsak 'a karşı ilk yarıda, 'a karşı ikinci devrede başka bir oyun oynadık. Puan alabilirdik, olmadı. Kazanmalıyız" dedi.

SERGEN YALÇIN'A 4 MAÇ CEZA GELDİ

kararları açıklandı. Kasımpaşalı 3 maç ceza aldı. hocası 'a 4 maç ceza kesildi. 'ye 1 maç deplasman tribünü yasağı geldi. Alanya'ya saha olayları için 24 bin TL, Menemen-Ümraniye maçı 3-0 hükmen ev sahibine tescillendi. F.Bahçe'ye 120 bin, 'a 50 bin TL para cezası verildi. Trabzonspor'a 100 bin TL, Ahmet Ağaoğlu'na 150 bin TL fatura çıkarıldı.

G.SARAY'I YENECEĞİZ

Gaziantepli , G.Saray'ın performansının yanıltmaması gerektiğini söylerken iddialı konuştu. Ceylan, "Çok iyi hazırlanıyoruz. Camiamız bize güvensin. Kazanıp kendimizi ispatlayacağız" dedi.

GÜCÜMÜZ YETERLİ

Denizli Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Beşiktaş maçını kazanarak yeniden gündem oluşturmak istediklerini söyledi. Bir Beşiktaş efsanesi olan Özdilek, "Beşiktaş'ı yenecek gücümüz var" diye konuştu.

KISA... KISA... KISA...

Yeni hocası İlhan Palut ile ilk maçına çıkacak Göztepe, Yeni Malatya'ya ful konsantre hazırlanıyor. Trabzon'u deplasmanda yenerek rahat nefes alan İzmir ekibinde Palut taktik idmanlar yaptırırken duran top organizasyonları çalıştırıyor.

Gaziantep'ten , Cibsah, Ulaş Zengin ve Oğuz Ceylan Organ Bağışı Haftası kapsamında bağış yaptı. Önce bilgi alan futbolcular sonra form doldurup bağış kampanyasına katıldı.

Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, "Ben galibiyetlerin devamının geleceği kanaatindeyim. Lige baktığımız zaman takımlar birbirine çok yakın. Kişi bazında ve takım bazında iyi oyuncularımız var. İyi bir başlangıç oldu umarım devamı gelecek" şeklinde konuştu.

  1. 8.11.2019
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