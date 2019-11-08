Süper Lig'den haberler (08.11.19)

BU HAFTA BİREYSEL HATA YAPMAK YOK

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ç. Rizespor maçında oyun istikrarını sağlamak istediklerini belirterek, "Bu maçta bireysel hataların da önüne geçip istediğimiz alacağız" şeklinde konuştu. 3 haftadır mağlup olurken bireysel hatalardan yakınan Korkmaz, "G.Birliği'ni saymazsak Sivas'a karşı ilk yarıda, Beşiktaş'a karşı ikinci devrede başka bir oyun oynadık. Puan alabilirdik, olmadı. Kazanmalıyız" dedi.

SERGEN YALÇIN'A 4 MAÇ CEZA GELDİ

PFDK kararları açıklandı. Kasımpaşalı Veysel Sarı 3 maç ceza aldı. Malatya hocası Sergen Yalçın'a 4 maç ceza kesildi. Rize'ye 1 maç deplasman tribünü yasağı geldi. Alanya'ya saha olayları için 24 bin TL, Menemen-Ümraniye maçı 3-0 hükmen ev sahibine tescillendi. F.Bahçe'ye 120 bin, Ali Koç'a 50 bin TL para cezası verildi. Trabzonspor'a 100 bin TL, Ahmet Ağaoğlu'na 150 bin TL fatura çıkarıldı.

G.SARAY'I YENECEĞİZ

Gaziantepli Oğuz Ceylan, G.Saray'ın performansının yanıltmaması gerektiğini söylerken iddialı konuştu. Ceylan, "Çok iyi hazırlanıyoruz. Camiamız bize güvensin. Kazanıp kendimizi ispatlayacağız" dedi.

GÜCÜMÜZ YETERLİ

Denizli Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Beşiktaş maçını kazanarak yeniden gündem oluşturmak istediklerini söyledi. Bir Beşiktaş efsanesi olan Özdilek, "Beşiktaş'ı yenecek gücümüz var" diye konuştu.

KISA... KISA... KISA...

Yeni hocası İlhan Palut ile ilk maçına çıkacak Göztepe, Yeni Malatya'ya ful konsantre hazırlanıyor. Trabzon'u deplasmanda yenerek rahat nefes alan İzmir ekibinde Palut taktik idmanlar yaptırırken duran top organizasyonları çalıştırıyor.

Gaziantep'ten Günay Güvenç, Cibsah, Ulaş Zengin ve Oğuz Ceylan Organ Bağışı Haftası kapsamında bağış yaptı. Önce bilgi alan futbolcular sonra form doldurup bağış kampanyasına katıldı.

Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, "Ben galibiyetlerin devamının geleceği kanaatindeyim. Lige baktığımız zaman takımlar birbirine çok yakın. Kişi bazında ve takım bazında iyi oyuncularımız var. İyi bir başlangıç oldu umarım devamı gelecek" şeklinde konuştu.