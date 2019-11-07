Süper Lig'den haberler (07.11.19)
Süper Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan detaylar...
KAYSERİSPOR'UN İSMİ DEĞİŞİYOR
F.Bahçe galibiyetiyle nefes alan ve ligde ilk galibiyetini elde eden İstikbal Mobilya Kayserispor'da, isim değişikliği yapılacak. Sarı-kırmızılıların yeni isminin ligin ikinci yarısından itibaren Hes Kablo Kayserispor olarak değiştirileceği açıklandı.
HAKEMİN TAVRINA İNANAMADIM
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçında kendisine kırmızı kart gösteren hakem Halis Özkahya'yı topa tuttu. Yalçın, "Bana el kol hareketleri yapıyor, sen bir teknik direktöre el kol hareketleri nasıl yapıyorsun? Bu yaptığın saygısızlıkları çık sokakta başkasına yapsana bakalım. Hakemin tavırlarına inanamadım" diye tepki gösterdi.
RIZA ÇALIMBAY: SİVAS'TAN MEMNUN
Ligde 2. sıraya tırmanan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, takımından çok memnun. Evlerinde Konya'yı da yenip istikrarlı gidişatı sürdürmek istediklerini belirten Çalımbay, "Mütevazı bir kadromuz var, o yüzden arkadaşlarımın çalışmasından, oyun disiplininden, her şeyden çok memnunum. Gayemiz ilk yarıyı iyi bitirmek, 2. yarıda da aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor" dedi.
'ASLA PES ETME'
Trabzon'da Göztepe'nin galibiyetinde pay sahibi olan kaleci Beto, asla pes etmeyen bir karakteri olduğunu vurguladı. Portekizli eldiven, "K.Paşa yenilgisinden sonra bu galibiyet bizi morallendirdi. Pes etmeyen bir karakterim var. İyi maç çıkardığımı düşünüyorum ama önemli olan takımın kazanmasıydı" diye konuştu.
İNANARAK GELECEĞİZ
Beşiktaş deplasmanında ter dökecek olan Denizlispor'da Başkan Yardımcısı Taner Atilla, formunu bulan güçlü rakiplerine gözdağı verdi. Atilla, "İnanarak geleceğiz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Ciddi bir takım var, ciddi bir yatırım yaptık. Biz kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.
- 7.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
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