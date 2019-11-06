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06 Kasım 2019, Çarşamba
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'ya birlik mesajı

UEFA'ya birlik mesajı

G.Saray, F.Bahçe ve başkanlarının katıldığı genel kurulunda 18 kulüp, asker selamı soruşturması açan ’ya gönderilmek üzere bir deklarasyonun altına imza attı.

Kulüpler Birliği'ne Başkanı başkan seçilirken, divan başkanı Başkanı açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Barış Pınarı Harekatı'ndaki haklı mücadelemizin olduğu şu dönemde, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan günlerde, futbolda da buna ihtiyacımız vardı. 18 başkanımızın ortak deklarasyonu var, 'ya yollayacağız. 'ın ve Başakşehir'in maçındaki asker selamını, provokatif ve politik görerek inceleme başlatan UEFA'nın, ayrıştırıcı ve siyasi tavrı kabul edilemez" dedi.

BAŞKANLARA ASKER SELAMI DAVETİ

Gümüşdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "18 kulüp başkanı olarak UEFA'nın çifte standardını kınıyor, bu anlamlı selamın her zaman arkasında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. 18 kulüp olarak esas olan ülkemizin itibarıdır. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyoruz ve milletimizin haklı duruşunu destekliyoruz. Biz asker selamına devam edeceğiz. , , ve biz, inşallah çok gol atarız ve asker selamına devam ederiz. Başkanlarımızı her golden sonra asker selamı vermeye davet ettik."

'G.SARAY OLMAZSA OLMAZIMIZ'

Kulüpler Birliği Vakfı'nın 1 yıldır toplantılarına katılmayan ve dün seçime gelen Galatasaray Başkanı 'le ilgili de konuşan Göksel Gümüşdağ, "Galatasaray Kulübü diğer kulüplerimiz gibi ulu bir çınar. Burada olmazsa olmazımızdır. Galatasaray Başkanlığı'nı yapan kişi, burada Başkanlığı da yapmıştır. 18 kulüp olarak burada olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN KASAPOĞLU VE TFF'DEN SEPİL'E KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajla vakfın 10. başkanı olan Mehmet Sepil'i tebrik etti. TFF ve diğer kulüpler de Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlığına seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i kutladı.

  1. 6.11.2019
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