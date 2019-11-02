Süper Lig'den haberler (02.11.19)

DENİZLİSPOR GAZA BASTI

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0, kupada İçel'i 4-1 yenen Denizlispor yükselişe geçti. Teknik Direktör Mehmet Özdilek takımının sergilediği performanstan memnun olduğunu belirtirken, "Turu geçtik, memnunum. Hız kesmeden Sivasspor'la oynayacağımız maça odaklanacağız" dedi.

RODALLEGA MÜJDESİ

Horozlar, Sivas maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürürken müjdeli haber geldi. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenman yaklaşık 3 saat sürerken 3 haftadır sakat olan Hugo Rodallega takımla birlikte antrenmana çıktı. Kolombiyalı golcü, görev verilirse forma giyebilecek.

ASLAN DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, F.Bahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'u ziyaret etti. Günaydın ile Büyükkılıç'ı, Başkan Hamdi Elcuman ve yöneticiler karşıladı. Teknik Direktör Bülent Uygun ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Aslan düştüğü yerden kalkar" ifadesini kullandı.

SİVAS YAĞMUR ALTINDA ÇALIŞTI

Kupada Akademi'yi 6-0 yenen Sivas, Denizli maçı hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor. Sağanak yağmur altında çalışan Rıza Çalımbay'ın talebeleri, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Yiğidolar ana bölümde yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması yaparak idmanı tamamladı. Kırmızı-beyazlılar bugün Denizli'ye geçecek.