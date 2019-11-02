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02 Kasım 2019, Cumartesi
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'den haberler (02.11.19)

Süper Lig'den haberler (02.11.19)

'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan detaylar...

DENİZLİSPOR GAZA BASTI

Süper Lig'de 'ni deplasmanda 2-0, kupada İçel'i 4-1 yenen Denizlispor yükselişe geçti. Mehmet Özdilek takımının sergilediği performanstan memnun olduğunu belirtirken, "Turu geçtik, memnunum. Hız kesmeden 'la oynayacağımız maça odaklanacağız" dedi.

RODALLEGA MÜJDESİ

Horozlar, Sivas maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürürken müjdeli haber geldi. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenman yaklaşık 3 saat sürerken 3 haftadır sakat olan Hugo Rodallega takımla birlikte antrenmana çıktı. Kolombiyalı golcü, görev verilirse forma giyebilecek.

ASLAN DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, F.Bahçe maçı hazırlıklarını sürdüren 'u ziyaret etti. Günaydın ile Büyükkılıç'ı, Başkan Hamdi Elcuman ve yöneticiler karşıladı. Teknik Direktör Bülent Uygun ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Aslan düştüğü yerden kalkar" ifadesini kullandı.

SİVAS YAĞMUR ALTINDA ÇALIŞTI

Kupada Akademi'yi 6-0 yenen Sivas, maçı hazırlıklarını 'da sürdürüyor. Sağanak yağmur altında çalışan 'ın talebeleri, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Yiğidolar ana bölümde yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması yaparak idmanı tamamladı. Kırmızı-beyazlılar bugün Denizli'ye geçecek.

  1. 2.11.2019
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