Süper Lig'den haberler (02.11.19)
Süper Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan detaylar...
DENİZLİSPOR GAZA BASTI
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0, kupada İçel'i 4-1 yenen Denizlispor yükselişe geçti. Teknik Direktör Mehmet Özdilek takımının sergilediği performanstan memnun olduğunu belirtirken, "Turu geçtik, memnunum. Hız kesmeden Sivasspor'la oynayacağımız maça odaklanacağız" dedi.
RODALLEGA MÜJDESİ
Horozlar, Sivas maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürürken müjdeli haber geldi. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenman yaklaşık 3 saat sürerken 3 haftadır sakat olan Hugo Rodallega takımla birlikte antrenmana çıktı. Kolombiyalı golcü, görev verilirse forma giyebilecek.
ASLAN DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, F.Bahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'u ziyaret etti. Günaydın ile Büyükkılıç'ı, Başkan Hamdi Elcuman ve yöneticiler karşıladı. Teknik Direktör Bülent Uygun ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Aslan düştüğü yerden kalkar" ifadesini kullandı.
SİVAS YAĞMUR ALTINDA ÇALIŞTI
Kupada Akademi'yi 6-0 yenen Sivas, Denizli maçı hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor. Sağanak yağmur altında çalışan Rıza Çalımbay'ın talebeleri, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Yiğidolar ana bölümde yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması yaparak idmanı tamamladı. Kırmızı-beyazlılar bugün Denizli'ye geçecek.
- 2.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
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Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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