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02 Kasım 2019, Cumartesi
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- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

'in 10. hafta maçında , bugün lig sonuncusu 'a konuk oluyor. Kayserispor yeni teknik direktörü yönetiminde ilk sınavına çıkıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

, 'in 10. haftasında deplasmanda 'la karşılaşacak.

Son iki haftada aldığı galibiyetlerle lider Aytemiz Alanyaspor'la puan farkını 1'e düşürüp 17 puanla 2. sıraya yükselen sarı-lacivertliler, çıkışını Kayseri'de de sürdürme peşinde.

Sezona 'la başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da daha sonra göreve gelen iki hafta görevde kaldı. Yeni teknik direktörü 'la ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. İstikbal Mobilya Kayserispor, 4 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
3 Kasım Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kayserispor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Kayserispor maçına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde rahatsızlığı devam eden kaleci 'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adil Rami, Nabil Dirar ve Max Kruse, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

BÜLENT UYGUN 2 YIL SONRA SÜPER LİG'DE
İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü.

Son olarak Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun başında Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, 5. haftada 17 Eylül 2017'de oynanan maçının ardından görevinden ayrılmıştı.

Daha sonra 'da takım çalıştıran Bülent Uygun, 2 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'deki ilk sınavını, futbolculuğu döneminde önemli başarılar elde ettiği Fenerbahçe'ye karşı verecek.

  1. 03.11.2019
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