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01 Kasım 2019, Cuma
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'den haberler (01.11.19)

Süper Lig'den haberler (01.11.19)

'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan detaylar...

TEKME TOKATLI SEÇİM

'nde olaylı genel kurulda, tek aday olarak seçime giren , 289 oyla sarı-lacivertlilerin yeni başkanı oldu. Kurulda delegelerden Ali İhsan Mutlu konuşma yaparken, eski başkan , küfürler savurarak Mutlu'ya çıkıştı. Bazı delegeler kürsüye çıkıp Mutlu'ya tekme-tokat saldırıp kürsüden indirdi. Emniyet güçleri araya girerek, dayak yiyen Mutlu'yu dışarı çıkardı. Olaylarda salonu terk eden, sonrasında ise tekrar dönen Fatih Mert, oyunu kullandı ve 289 oyla Ankaragücü'nün yeni başkanı oldu.

TAHKİM'DEN 3 İTİRAZA 'RET'

, Başkanı Ali Çetin'in 21 gün hak mahrumiyeti ve 24 bin TL para cezasına yaptığı itirazı reddetti. Kurul ayrıca, Ankaragücü futbolcusu Sedat ve G.Antep'ten Kayode'nin 3 maç men cezasına başvurularını da reddetti.

KEMAL ÖZDEŞ'E 1 MAÇ MEN

Profesyonel Futbol Disiplin Komitesi (), 'de 9. haftanın cezalarını açıkladı. Kurul; karşılaşmasında kırmızı gören Kasımpaşa Teknik Direktörü 'e 1 maç men cezası verdi. Alanya'ya saha olaylarından 36 bin TL para, 'e de tribün kapatma cezası verildi.

HAMZAOĞLU G.BİRLİĞİ'NDE

G.Birliği'nde teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu getirildi. Kulübün sitesinde açıklamalarda bulunan başkan Murat Cavcav, sezon sonuna kadar anlaştıkları Hamzaoğlu ile Gençlerbirliği'nin hedeflerinde mutabık kaldıklarını belirtti.

  1. 1.11.2019
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