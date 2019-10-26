MAÇ SONUCU | Sivasspor 2-1 Antalyaspor | ÖZET

Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde Antalyaspor'u ağırladı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 51. dakikasında Emre Kılınç takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Dakikalar 77'yi gösterdiğinde bu kez Mustapha Yatabare sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. 83'te penaltı kazanan Antalyaspor, Serdar Özkan'la penaltıyı gole çevirdi ve maç bu skorla sona erdi: 2-1

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

7. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan gönderdiği topa hareketlenen Emre Kılınç'ın ceza alanı sağ çaprazından plase vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

30. dakikada Nazım Sangare'nin pasında ceza alanında topla buluşan Chahechouhe'nun vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak kornere gitti.

31. dakikada Hakan Özmert'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Celustka'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.

33. dakikada savunmanın arkasına gönderilen yüksek topa hareketlenen Fernando'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlak auta çıktı.

35. dakikada Traore'nin soldan ceza alanına ortasında Appindangoye'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda top auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

48. dakikada sağdan gelişen Antalyaspor atağında Nazım Sangare, Mukairu'nun derinlemesine pasında topla buluştu. Hızla mesafe katederek ceza alanına giren Nazım Sangare'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda altıpas civarından vuruşunda, kaleci Samassa gole izin vermedi.

51. dakikada Sivasspor öne geçti. Celustka'nın kontrol etmek isterken ayağından açtığı topu kapan Yatabere, meşin yuvarlağı soldan atağa destek veren Fernando'ya aktardı. Bu futbolcunun kale alanına paralel pasında topa hareketlenen Emre Kılınç, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0

Sivasspor 77. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Emre Kılınç'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, arka direkteki Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0

83. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Soldan ceza alanına giren Serdar Özkan, Goiano ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Serdar Özkan, farkı bire indiren golü kaydetti: 2-1

Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.