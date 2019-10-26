Sınır hattındaki özel harekat polislerine taraftarlardan destek
Süper Lig takımlarından Alanyaspor taraftarları, sınır hattında görev yapan özel harekat polislerini ziyaret ederek, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor maçı için Gaziantep'e gelen Alanyaspor taraftarları, sınır hattındaki özel harekat polislerine ziyarette bulundu.
Şube personellerine getirdikleri yöresel meyvelerden ikram eden taraftarlar, daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısı yanında görev yapan güvenlik güçlerini de ziyaret edip, Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz, hep birlikte Türkiye'yiz" yazılı dev bir pankartı açtı.
Etkinlik, Norveçli olduğu öğrenilen bir taraftarın şube müdürü Murat Taş'a Aytemiz Alanyaspor forması hediye etmesinin ardından sona erdi.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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