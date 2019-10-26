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26 Ekim 2019, Cumartesi
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Sınır hattındaki özel harekat polislerine taraftarlardan destek

Sınır hattındaki özel harekat polislerine taraftarlardan destek

takımlarından taraftarları, sınır hattında görev yapan özel harekat polislerini ziyaret ederek, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

'in 9. haftasında oynanacak FK-Aytemiz maçı için Gaziantep'e gelen Alanyaspor taraftarları, sınır hattındaki özel harekat polislerine ziyarette bulundu.

Şube personellerine getirdikleri yöresel meyvelerden ikram eden taraftarlar, daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısı yanında görev yapan güvenlik güçlerini de ziyaret edip, Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz, hep birlikte Türkiye'yiz" yazılı dev bir pankartı açtı.

Etkinlik, Norveçli olduğu öğrenilen bir taraftarın şube müdürü Murat Taş'a Aytemiz Alanyaspor forması hediye etmesinin ardından sona erdi.


  1. 26.10.2019
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