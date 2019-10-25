Süper Lig haberleri (25.10.2019)
Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi ve 31 Ekim'e ertelendi. Yapılacak genel kurulla yeni başkan ve yönetim kurulu belirlenecek.
KAYSERİ İDDİALI
Galibiyeti olmayan Kayseri, Malatya'da siftah peşinde. Samet Aybaba, "İnşallah yukarılara tırmanacağız" dedi. Aybaba, disiplinsiz davranışları nedeniyle Djedje'yi de takımda görmek istemediğini belirtti.
ENGELDEN DÜŞTÜK
Gençlerbirliği'ne 6-0 yenilen Antalya, Sivas maçıyla kendini affettirmek istiyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz, "Her maç bir engel ve geçen hafta engelden düştük ama kalkmayı da bilmemiz lazım" dedi.
FENER'E KARŞI GÜÇ GÖSTERİSİ
Fenerbahçe'ye konuk olacak Konya'da milli futbolcu Ömer Ali Şahiner, Malatya maçını unuttuklarını ve Kadıköy'de kazanıp kendilerini affettireceklerini söyledi. Ömer Ali, "Hem fiziki hem de mental olarak oradaki zorluğa, gücümüzle karşı koyacak durumdayız" diye konuştu.
"SERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Konya'dan galibiyetle dönen Y.Malatyaspor, galibiyeti olmayan Kayseri'yi de yenip 3'te 3 yapmak istiyor. Başkan Adil Gevrek, "Galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Şu an ligde en çok gol atan iki takımdan biriyiz. Güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz" dedi.
"YOLUMUZDAN GERİ DÖNMEYİZ"
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, basın toplantısında yaşanan arbedeye ilişkin, "Yaşadığımız talihsiz olayın bizi yolumuzdan geri döndürmeyeceğinin bilinmesini isteriz" dedi. Öte yandan Mehmet Özdilek, G.Birliği maçı için, "Kazanarak dönmek istiyoruz" diye konuştu.
- 25.10.2019
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Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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