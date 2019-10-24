Süper Lig'den haberler (24.10.19)

GÜLDÜR YÜZÜMÜZÜ BAŞAKŞEHİR!

Bu sezon başarısız sonuçlara imza attığımız Avrupa kulvarında, temsilcilerimizden Başakşehir, Avusturya ekibi Wolfsberger'le bugün sahasında kozlarını paylaşacak. J Grubu'nda 4 puanla aynı puandaki Roma'nın arkasında 2. sırada bulunan rakibini saat 19.55'te ağırlayacak turuncu-lacivertliler, mutlak galibiyet hedefliyor. Bosna'dan İrfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma, beIN SPORTS 2'den yayınlanacak. Başakşehir'de Sırp orta saha Aleksiç'in sakatlığı bulunuyor.

'HEYKELİNİ DİKECEĞİZ'

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, takımın son durumunu aktardı, yıldızları Visca'yı övdü. Gümüşdağ, "Visca, müthiş karakter, inanılmaz aidiyet hissediyor. Heykeli dikilecek oyuncu. Avrupa'da nereye gidebiliyorsak, peşini bırakmayacağız" dedi.

AGRESİF MALATYA

Konya'dan da galibiyetle dönen Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, Kayserispor maçı öncesi camiaya mesaj gönderdi. Yalçın, "Agresif ve ofansif oynayan, kazanmak için sahada her şeyi yapan bir Malatyaspor'u taraftarlarımız görecek" diye iddialı konuştu.

GÖZTEPE'NİN PAŞA KABUSU!

Başakşehir deplasmanında 5 maçlık yenilmezliğini kaybeden Göztepe, sahasında karşılaşacağı, 59 yıldır yenemediği Kasımpaşa'ya bilendi. Sarı-kırmızılılar, Paşa ile oynadığı 14 maçın sadece 1'ini kazanırken, ilk ve son galibiyetini 1959-1960'ta 4-1'lik skorla elde etti. Son 6 lig maçında ise sadece 1 beraberlik aldı.

KURUL ZAMANI

Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul bugün yapılacak. Yönetimin daha önce aldığı karar doğrultusundaki genel kurul, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamazsa, 31 Ekim'de aynı yerde ve saatte yapılacak.'