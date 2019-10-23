Erol Bulut: "Zirveyi hak ettik"
Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, takımın liderliğini şu şekilde değerlendirdi: “Liderlik sürpriz sayılamaz. Hedefimiz üst sıralardı. Lige hazırlanırken Avusturya kampında bunu gösterdik. Önemli olan sezon sonunda üst sıralarda olabilmek.”
Lider Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Erol Bulut, lider olmalarının sürpriz sayılamayacağını, hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini söyledi. Rize karşısında gol şov yapan turuncu- yeşillilerin sezon öncesi hazırlık kampında üst sıralara oynayacağının sinyallerini verdiğini vurgulayan Bulut, "Lige hazırlanırken Avusturya'da bunu gösterdik. Sezona da iyi başladık. Bu demek değil ki her şey bitti. Önümüzde daha 26 hafta var. Önemli olan sezon sonu yukarıda olabilmek" ifadelerini kullandı.
'ZOR BİR SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR'
Önlerinde zorlu bir fikstür olduğunu hatırlatan Erol Bulut, "İyi takımlara karşı oynayacağız. G.Antep'in ardından kupa maçımız var. Sonra Başakşehir ve Trabzonspor maçları var. Biz sahaya her zaman puan için çıkıyoruz. Çünkü sahaya çıktığınızda puan cebinizde başlıyorsunuz. Biz daha fazlasını almaya çalışacağız. Her maça aynı şekilde hazırlanıyor, aynı düşünceyle sahaya çıkıyoruz. Evimizde oynadığımız futbolu aynen G.Antep'te de devam ettirmek, puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Bu düşüncemiz sezon sonuna kadar böyle olacak" diye iddialı konuştu.
- 23.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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