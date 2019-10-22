Süper Malatya

Süper Lig'de 8'inci haftanın kapanış maçında Konyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan konuk ekip, puanını 13'e yükselterek 5'inci sıraya yerleşti. Mücadele kırmızı kartla başladı... 20. saniyede gelişen Malatyaspor atağında topu ceza sahası dışında kontrol eden Serkan Kırıntılı, direkt kırmızı kart gördü ve ev sahibi Konyaspor 10 kişi kaldı.

GUILHERME YILDIZLAŞTI

Bu pozisyonun devamında 4. dakikada kullanılan frikikte topun başına gelen Guilherme, Serkan'dan kaleyi devralan Ertuğrul'u avladı ve Malatyaspor'u 1-0 öne geçirdi. 9. dakikada Guilherme'nin bir şutu da direkten döndü. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Malatya, ikinci yarıya da golle başladı. 52. dakikada Robin Yalçın ile farkı 2'ye çıkaran Doğu ekibi maçı 2-0 kazandı. Malatyaspor, üst üste ikinci galibiyetini alıp seri yakaladı.

SERKAN KIZARDI TARİHE GEÇTİ

Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, henüz 20. saniyede topu ceza alanı dışında elle tuttuğu için kırmızı kart gördü. Türk futbol tarihinde en erken kırmızı kart gören oyuncu olarak kayıtlara geçen Serkan, dünya sıralamasında da 5. sıraya yerleşti. Haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek olan Serkan'ın hareketi sosyal medyada trend oldu. F.Bahçe maçında kaleyi Ertuğrul koruyacak.

BİR AN ÖNCE UNUTMALIYIZ

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kırmızı kartın şokuyla maça başladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kimsenin istemeyeceği bir senaryo ile maça başladık. Hata oyunun bir parçası ancak bırak gol olsun yani. Oradan çevirme şansımız var. Bırak girsin Serkan! 90 dakika 1 kişi eksik oynadık. Bir an önce bu maçı unutmamız gerekiyor."

KART BİZİ BİLE ETKİLEDİ

Yeni Malatyaspor Teknik direktörü Sergen Yalçın, "Maçın başında öyle bir olay oldu ki, herkes şoka girdi. Kırmızı kartı kimse beklemiyordu. Bu oyunda bunlar oluyor. Bizde de şok etkisi yarattı. Peşine de gol gelince ilk yarıda konsantre olmakta zorlandık, iyi oynayamadık pek. Hem biz, hem de onlar bu maçı fazla düşünmesin" ifadesini kullandı.