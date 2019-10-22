Süper Lig'den haberler (22.10.19)
Süper Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan detaylar...
GÖZTEPE'DE GOLCÜLER SUSKUN
Başakşehir'e deplasmanda 2-1 mağlup olup ve 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Göztepe'de, 8 hafta sonunda santrforda görev yapan oyuncular henüz gol sevinci yaşayamadı. Toplam 7 kez fileleri sarsan sarı-kırmızılılarda goller, orta saha ve savunma oyuncularından geldi. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın ileri uçta görevlendirdiği Deniz, Eren ve Jerome henüz siftah yapmayı başaramadı.
GAZİANTEP LİDERE BİLENDİ
Trabzon'dan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Gaziantep, 3 maçlık galibiyet hasretine lider Alanyaspor karşısında son vermek istiyor. Turuncu-yeşillileri konuk edecek olan Güneydoğu ekibi, formunun zirvesindeki rakibini eli boş göndererek, ligde yeni bir yenilmezlik serisi başlatmak istiyor.
BÜLENT KORKMAZ'A GÜVENOYU ÇIKTI
Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, 6-0'lık Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası Bülent Korkmaz'a yönelik taraftar tepkisi hakkında, hocalarına destek çıktı. Süğlün, "Tek maçla hoca değiştirmek düşıünülemez. Bir yol kazası olduğunu düşünüyorum, tekrarlanmayacağı aşikardır" dedi. Murat Süğlün, maç sonrası Korkmaz'la yönetimin ekstra ya da özel bir durum için görüşmediğini de belirtti.
GALİBİYET YETMEZ SERİ LAZIM
Ligdeki ilk galibiyetini 6-0'lık sonuçla Antalya deplasmanında alan G.Birliği'nde moraller yüksek. Başkan Murat Cavcav, "Artık seriye bağlamamız lazım. Çünkü ligin boyu her geçen hafta kısalıyor. Antalyaspor galibiyeti, Denizli maçını kazanırsak anlamlı olacak. Unutmayalım, hala 17. sıradayız ve bir an evvel yukarı doğru çıkmalıyız. Bu aşamada bir galibiyet yetmez, seri yapmalıyız" dedi.
ŞİFO TEŞHİSİ KOYDU
Fener'e de kaybeden Denizli, son 6 haftadır galibiyet yüzü göremedi. Horoz, en son 2. haftada Antalya deplasmanında 2-0 kazandı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, fiziksel anlamda geçmişten gelen ciddi sıkıntılarının olduğunu ve daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.
MALATYA BU HABERLE SARSILDI
Bu sezon sakatlıklardan başı bir türlü kurtulmayan Yeni Malatyaspor'a, bir kötü haber de Chaalali'den geldi. Takımının Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için çıktığı Libya maçında kaburgasına aldığı darbe sonucu sakatlanan Tunuslu orta sahanın, 2 hafta oynayamayacağı öğrenildi.
- 22.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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