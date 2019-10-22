Süper Lig'den haberler (22.10.19)

GÖZTEPE'DE GOLCÜLER SUSKUN

Başakşehir'e deplasmanda 2-1 mağlup olup ve 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Göztepe'de, 8 hafta sonunda santrforda görev yapan oyuncular henüz gol sevinci yaşayamadı. Toplam 7 kez fileleri sarsan sarı-kırmızılılarda goller, orta saha ve savunma oyuncularından geldi. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın ileri uçta görevlendirdiği Deniz, Eren ve Jerome henüz siftah yapmayı başaramadı.

GAZİANTEP LİDERE BİLENDİ

Trabzon'dan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Gaziantep, 3 maçlık galibiyet hasretine lider Alanyaspor karşısında son vermek istiyor. Turuncu-yeşillileri konuk edecek olan Güneydoğu ekibi, formunun zirvesindeki rakibini eli boş göndererek, ligde yeni bir yenilmezlik serisi başlatmak istiyor.

BÜLENT KORKMAZ'A GÜVENOYU ÇIKTI

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, 6-0'lık Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası Bülent Korkmaz'a yönelik taraftar tepkisi hakkında, hocalarına destek çıktı. Süğlün, "Tek maçla hoca değiştirmek düşıünülemez. Bir yol kazası olduğunu düşünüyorum, tekrarlanmayacağı aşikardır" dedi. Murat Süğlün, maç sonrası Korkmaz'la yönetimin ekstra ya da özel bir durum için görüşmediğini de belirtti.

GALİBİYET YETMEZ SERİ LAZIM

Ligdeki ilk galibiyetini 6-0'lık sonuçla Antalya deplasmanında alan G.Birliği'nde moraller yüksek. Başkan Murat Cavcav, "Artık seriye bağlamamız lazım. Çünkü ligin boyu her geçen hafta kısalıyor. Antalyaspor galibiyeti, Denizli maçını kazanırsak anlamlı olacak. Unutmayalım, hala 17. sıradayız ve bir an evvel yukarı doğru çıkmalıyız. Bu aşamada bir galibiyet yetmez, seri yapmalıyız" dedi.

ŞİFO TEŞHİSİ KOYDU

Fener'e de kaybeden Denizli, son 6 haftadır galibiyet yüzü göremedi. Horoz, en son 2. haftada Antalya deplasmanında 2-0 kazandı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, fiziksel anlamda geçmişten gelen ciddi sıkıntılarının olduğunu ve daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

MALATYA BU HABERLE SARSILDI

Bu sezon sakatlıklardan başı bir türlü kurtulmayan Yeni Malatyaspor'a, bir kötü haber de Chaalali'den geldi. Takımının Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için çıktığı Libya maçında kaburgasına aldığı darbe sonucu sakatlanan Tunuslu orta sahanın, 2 hafta oynayamayacağı öğrenildi.