Süper Lig özeti (21.10.19)
Süper Lig'de öne çıkan gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan detaylar...
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Ligde iddialı kadrosuna rağmen sezona kötü başlayan Kayseri, teknik direktör değişikliğine gidip Samet Aybaba ile çıktığı ilk maçta Kasımpaşa engelini de aşamadı. Sarıkırmızılılar, 6'da Thiam'ın golüne engel olamazken, 56'da Henrique ile eşitliği sağladı.
'SAYGI DUYUN'
Galatasaray'a kök söktüren Sivas'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, hakemlere çağrıda bulundu. Çalımbay, "Herkes kızıyor hakeme. Yenen de, yenilen de kızıyor. Birisi mutlaka kızıyor, tepki gösteriyor. Onun için onlara saygımız sonsuz ama onların da biraz bize saygı duymaları gerekiyor" dedi.
BİR GOL, BİR GOL DAHA...
Galibiyet hasreti 6'ya çıkan ve üst üste 4. yenilgisini alan Rizespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, günlerinde olmadıklarını söyledi. Kartal, "Art arda duran toplardan gol yedik. Gol bulduk, golden sonra kaptırdığımız toplarla 'bir gol, bir gol daha' derken 5-2 yenildik" dedi.
- 21.10.2019
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Trabzonspor'da Sörloth: Kuzeyin kralı güzel lakap
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Yorum
penaltı birde penaltı atabilseniz varya... tadından yenmez...
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Beşiktaş-Braga maçı biletleri satışa çıktı
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Kulübe DESTEK ZAMANI. STAD REKOR KIRMALI. TAKIMA VE YENI BASKANA DESTEK SART.
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Erdal Torunoğulları: Güzel şeyler yapmak zorundayız
Toplam 1
Yorum
Birol TUNA Yeni yönetimin herkesi kucaklamasını ve Beşiktaş için herkesin fikir ve katkılarını almasını diliyorum. Seçilemeyenlerin de destek olmasını.
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