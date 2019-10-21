MAÇ SONUCU Konyaspor 0-2 Yeni Malatyaspor | ÖZET

Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadelenin henüz 20. saniyesinde yeşil-beyazlılarda kaleci Serkan Kırıntılı, ceza sahasında topu elinde tutması nedeniyle oyun dışı kaldı.

Kırıntılı'nın yerine Ertuğrul dahil olurken, yaşanan pozisyon sebebiyle serbest vuruş kazanan sarı-kırmızılılar Guilherme'nin frikiğiyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle soyunma odalarına gidildi.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Yeni Malatyaspor Robin Yalçın ile durumu 2-0'a getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuç sonrası Konyaspor 12 puanda kalırken, Malatya ekibi puanını 13'e yükseltti.