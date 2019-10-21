MAÇ SONUCU Konyaspor 0-2 Yeni Malatyaspor | ÖZET
Süper Lig'in 8. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u Guilherme ve Robin Yalçın'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadelenin henüz 20. saniyesinde yeşil-beyazlılarda kaleci Serkan Kırıntılı, ceza sahasında topu elinde tutması nedeniyle oyun dışı kaldı.
Kırıntılı'nın yerine Ertuğrul dahil olurken, yaşanan pozisyon sebebiyle serbest vuruş kazanan sarı-kırmızılılar Guilherme'nin frikiğiyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle soyunma odalarına gidildi.
Karşılaşmanın 52. dakikasında Yeni Malatyaspor Robin Yalçın ile durumu 2-0'a getirdi ve maç bu skorla sona erdi.
Bu sonuç sonrası Konyaspor 12 puanda kalırken, Malatya ekibi puanını 13'e yükseltti.
- 21.10.2019
- Güncelleme: 21.10.2019 22:02
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Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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