MAÇ SONUCU Konyaspor 0-2 Yeni Malatyaspor | ÖZET - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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MAÇ SONUCU Konyaspor 0-2 | ÖZET

MAÇ SONUCU Konyaspor 0-2 Yeni Malatyaspor | ÖZET

'in 8. haftasında BtcTurk , deplasmanda 'u Guilherme ve Robin Yalçın'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

'in 8. haftasında , sahasında BtcTurk 'u konuk etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadelenin henüz 20. saniyesinde yeşil-beyazlılarda kaleci Serkan Kırıntılı, ceza sahasında topu elinde tutması nedeniyle oyun dışı kaldı.

Kırıntılı'nın yerine Ertuğrul dahil olurken, yaşanan pozisyon sebebiyle serbest vuruş kazanan sarı-kırmızılılar Guilherme'nin frikiğiyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle soyunma odalarına gidildi.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Yeni Malatyaspor Robin Yalçın ile durumu 2-0'a getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuç sonrası Konyaspor 12 puanda kalırken, Malatya ekibi puanını 13'e yükseltti.

  1. 21.10.2019
  2. Güncelleme: 21.10.2019 22:02
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