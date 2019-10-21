Konyaspor-Yeni Malatyaspor | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Konyaspor-Yeni Malatyaspor | CANLI

Konyaspor- |

Konyaspor-Yeni Malatyaspor | CANLI

'in 8. haftasında İttifat Holding Konyaspor, sahasında 'u konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Maçın anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

'in 8. haftasında , sahasında BtcTurk 'u konuk ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.

İttifak Holding Konyaspor ilk 11: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Miya, Milosevic, Shengelia, Ömer Ali Şahiner

BtcTurk Yeni Malatyaspor ilk 11: Farnolle, Robin, Mustafa, Hadebe, Jahovic, Acquah, Donald, Fofana, Issam, Guilherme, Sakıb

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

  1. 21.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Konyaspor-Yeni Malatyaspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN