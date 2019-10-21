Konyaspor-Yeni Malatyaspor | CANLI
Süper Lig'in 8. haftasında İttifat Holding Konyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.
İttifak Holding Konyaspor ilk 11: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Miya, Milosevic, Shengelia, Ömer Ali Şahiner
BtcTurk Yeni Malatyaspor ilk 11: Farnolle, Robin, Mustafa, Hadebe, Jahovic, Acquah, Donald, Fofana, Issam, Guilherme, Sakıb
- 21.10.2019
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Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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