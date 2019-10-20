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20 Ekim 2019, Pazar
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Malatyaspor iddialı

Malatyaspor iddialı

Yeni Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Çelikel, "Lige verilen arayı iyi değerlendirdiğimizi maçıyla göstereceğiz. Konum olarak daha üst seviyede olmalıyız" dedi.

Yeni Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Çelikel, "Lige verilen arayı iyi değerlendirdiğimizi maçıyla göstereceğiz. Konum olarak daha üst seviyede olmalıyız" dedi.

  1. 20.10.2019
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