Malatyaspor iddialı
Yeni Malatya Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Çelikel, "Lige verilen arayı iyi değerlendirdiğimizi Konya maçıyla göstereceğiz. Konum olarak daha üst seviyede olmalıyız" dedi.
- 20.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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