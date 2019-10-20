Başakşehir 90'a taktı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Başakşehir 90'a taktı

90'a taktı

Başakşehir 90'a taktı

, evinde ağırladığı 'yi 2-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan temsilcisi, 11'de Gulbrandsen'in golüyle öne geçse de Göz-Göz ise 64. dakikada Soner'in sayısıyla beraberliği yakaladı. 90'da sahneye çıkan Skrtel 3 puanı getirdi. Bu sonucun ardından Başakşehir'in galibiyet serisi 3 maça çıktı.

, evinde ağırladığı 'yi 2-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan temsilcisi, 11'de Gulbrandsen'in golüyle öne geçse de Göz-Göz ise 64. dakikada Soner'in sayısıyla beraberliği yakaladı. 90'da sahneye çıkan Skrtel 3 puanı getirdi. Bu sonucun ardından Başakşehir'in galibiyet serisi 3 maça çıktı.

BURUK'A 47 YAŞ HEDİYESİ
Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, dün 47. yaşına girerken, galibiyet nedeniyle oyuncularına teşekkür etti. Buruk, "Bu çıkışımızı devam ettirmemiz gerek" dedi.

BARIŞ PINARI'NA DESTEK
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda iki kale arkası tribününde Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk bayrağı açıldı. Stadın etrafında da Türk bayrakları yer aldı.

  1. 20.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başakşehir 90'a taktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN