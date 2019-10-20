Başakşehir 90'a taktı

Başakşehir, evinde ağırladığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan İstanbul temsilcisi, 11'de Gulbrandsen'in golüyle öne geçse de Göz-Göz ise 64. dakikada Soner'in sayısıyla beraberliği yakaladı. 90'da sahneye çıkan Skrtel 3 puanı getirdi. Bu sonucun ardından Başakşehir'in galibiyet serisi 3 maça çıktı.



BURUK'A 47 YAŞ HEDİYESİ

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, dün 47. yaşına girerken, galibiyet nedeniyle oyuncularına teşekkür etti. Buruk, "Bu çıkışımızı devam ettirmemiz gerek" dedi.



BARIŞ PINARI'NA DESTEK

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda iki kale arkası tribününde Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk bayrağı açıldı. Stadın etrafında da Türk bayrakları yer aldı.