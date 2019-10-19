Beşiktaş Ankaragücü'ne diş geçiremedi!

Süper Lig'de 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarıda gol sesi çıkmazken, 23. dakikada Tiago Pinto, 28. dakikada ise Caner Erkin sarı kart gördü.

İkinci yarı karşılıklı ataklarla sürerken, Abdullah Avcı 57. dakikada Lens yerine Ljacic'i dahil etti.

67. dakikada sakatlanan Burak Yılmaz ise yerini Umut Nayir'e dahil aldı.

Ev sahibi ekipte Sedat Ağçay üst üste iki sart görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

87. dakikada Siyah-beyazlılarda Diaby net bir pozisyondan yararlanamadı ve maç bu skorla sona erdi.

Bu skor sonrası Beşiktaş da Ankaragücü de puanını 9'a yükseltti.

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