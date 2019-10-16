Göztepe ilklerin peşinde

Süper Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, zorlu deplasmanda ilkleri yaşamak istiyor. Bu sezon henüz deplasmanda kazanamayan sarı- kırmızılılar, geçen yıldan beri süregelen galibiyet serisi hasretine de Başakşehir karşısında son vermenin hesaplarını yapıyor. Deplasmanlarda kabus yaşayan Göz- Göz, geçen yıl sadece üç kez sahadan 3 puanla ayrılmıştı. İzmir ekibi, ligdeki son galibiyet serisini ise geçen sezonun son haftalarında yaşadı.

TAMER TUNA GÜVEN AŞILADI

Ligde kalma mücadelesi verdiği 2018-2019 sezonunun 30 ve 31'inci haftalarında Başakşehir ile Antalya'yı deviren Göztepe, o tarihten bu yana seri yakalayamadı. Milli arada oyuncularla toplantı yapan Tamer Tuna'nın, "En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Rakibimiz de bizim gibi son haftalarda çıkışa geçti. Kolay olmayacak ancak hepinize güvenim sonsuz" dediği öğrenildi. Son üç haftada 7 puan toplayan İzmir temsilcisinde kart cezası sona eren Portekizli eldiven Beto'nun kaleyi devralması bekleniyor.