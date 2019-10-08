Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
08 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

'den 9 kulüp 'ye sevk edildi

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

() Hukuk Müşavirliği, 'den 9 kulübünü () sevk ettiğini duyurdu.

Hukuk Müşavirliğinin toplantısından sonra federasyondan yapılan açıklamada, 7. hafta oynanan karşılaşmalardaki ihlallerden dolayı Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, BtcTurk , , , Kulübü, ve 'un disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Gaziantep Futbol Kulübünün oyuncusu Güray Vural, Yukatel Denizlispor'un antrenörü , Antalyaspor Kulübünün idarecileri Haldun Kilit ile 'ün de 'ye sevk edildiği belirtildi.

  1. 08.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN