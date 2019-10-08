Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 futbol kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ettiğini duyurdu.
TFF Hukuk Müşavirliğinin toplantısından sonra federasyondan yapılan açıklamada, 7. hafta oynanan karşılaşmalardaki ihlallerden dolayı Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği, Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir ve Çaykur Rizespor'un disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Gaziantep Futbol Kulübünün oyuncusu Güray Vural, Yukatel Denizlispor'un antrenörü Feyyaz Uçar, Antalyaspor Kulübünün idarecileri Haldun Kilit ile Fikret Öztürk'ün de PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
- 08.10.2019
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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