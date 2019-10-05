MAÇ SONUCU Göztepe 4-0 Kayserispor MAÇ ÖZETİ
Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. İzmir ekibi mücadeleden 4-0 gibi net bir skorla ayrılırken 3 puanı da hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'nin sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u yendiği karşılaşmanın ardından konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, galibiyet aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenerek puanını 9'a çıkaran Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Müsabakanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuna, kazanma arzularının üst seviyede olduğunu söyledi. Tuna, "Bugün kazanma arzumuz üst seviyedeydi. Erken golü attıktan sonra penaltıyı kaçırdık. Ardından peş peşe iki gol bulup devreye 3-0 öne girmemiz bunun göstergesiydi. Az gol atmak kendimizi eleştirdiğimiz bir konuydu ancak çalışmalarımız bizi bu noktaya getirdi. 7 maçın 4'ünde gol yememek çok güzel. Ligin en az gol yiyen takımıyız. Hücumdayken iyi savunuyoruz. Oyunumuzu geliştirdiğimiz taktirde daha iyi yerlere gelebileceğimizi biliyoruz. Kayserispor'da eksik oyuncuları da bizim için avantajdı. Aramıza katılan oyuncular da bize hem oyun hem de karakter olarak avantaj sağladı" dedi.
- 05.10.2019
- Güncelleme: 05.10.2019 20:37
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
MAÇ SONUCU Göztepe 4-0 Kayserispor MAÇ ÖZETİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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