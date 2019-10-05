Kasımpaşa 1 - 4 İttifak Holding Konyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u konuk etti. Aykut Kocaman'ın öğrencileri zorlu karşılaşmayı Ömer Ali Şahiner, Miya (2) ve Marko Jevtovic'in attığı gollerle 4-1 kazandı ve puanını 12 yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor, 4-1'lik skorla kazandı.
Konyaspor, 20. dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle öne geçti. Hakem ilk olarak bu golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saysa da VAR'dan uyarı üzerine golü kabul etti.
44. dakikada Jevtovic, penaltıdan Konyaspor adına farkı 2'ye çıkardı. 45+1. dakikada ise Farouk Miya, skoru 3-0'a getirdi. Veysel Sarı, 45+3. dakikada kaleci Serkan Kırıntılı'nın büyük hatasını değerlendirerek farkı 2'ye indirdi.
Konyaspor, 61. dakikad abir penaltı daha kazandı. Topun başına gelen Milan Jevtovic, kaleci Fatih Öztürk'e takıldı. Ancak hakem Serkan Tokat, kaleci Fatih'in penaltı vuruşu sırasında bir ayağının çizgide olmadığını tespit ederek penaltıyı tekrarlattı. 63. dakikada bu kez topun başına Farouk Miya geldi ve kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı.
Konyaspor, 12 yıl sonra ilk kez bir maçın ilk devresinde 3 gol birden atmayı başardı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa 7 puanda kaldı, Konyaspor ise puanını 12'ye yükseltti.
Kasımpaşa, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Malatyaspor'u ağırlayacak.
- 05.10.2019
- Güncelleme: 05.10.2019 17:02
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Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
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